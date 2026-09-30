Patti Smith y Marilyn Manson tocarán en el 25 aniversario del Azkena Rock de Vitoria

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Vitoria, 30 sep (EFE).- La veterana Patti Smith, que el mes que viene recogerá el Premio Princesa de Asturias de las Artes, y el transgresor Marilyn Manson serán los principales reclamos del Azkena Rock Festival de 2027, año en el que el certamen vitoriano celebre su 25 aniversario.

Los cabezas de cartel se completan con la banda californiana de punk rock Bad Religion, el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, y Wilco, según han anunciado este martes la CEO de Last Tour, Yurdana Burgoa, y el programador de esta promotora, Yahvé M. de la Cavada, junto con las responsables de Cultura de la Diputación, Ana del Val, y del Ayuntamiento, Sonia Díaz de Corcuera.

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En total cerca de 60 artistas componen un cartel que hoy se ha desvelado en su integridad y que busca dar cabida a todas las variedades de géneros y combinar leyendas del rock con talentos emergentes, una apuesta que se ha convertido en la seña de identidad del Azkena, según ha destacado sus promotores.

El 25 aniversario, que se celebrará del 17 al 19 de junio, trae una novedad: el escenario Strawhouse, concebido como un espacio inspirado en un antiguo granero que albergará conciertos acústicos de formato más íntimo. EFE

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