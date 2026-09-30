Pamplona acogerá la próxima gala de los Premios Goya el 6 de febrero de 2027

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- La ciudad de Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027, la edición número 41, que se celebrará el próximo 6 de febrero, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

Méndez Leite ha hecho el anuncio en la sede de la institución, acompañado de la presidenta de Navarra, María Chivite.

PUBLICIDAD

Pamplona tomará el relevo a Barcelona, donde se celebró la última edición de los premios más importantes del cine español el pasado 28 de febrero.

Desde el año 2019 los Goya han adquirido un carácter itinerante y se celebran cada año en una ciudad distinta de Madrid. Han pasado también por Sevilla (2019 y 2023), Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), Valladolid (2024) y Granada (2025). EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)