Madrid, 30 sep (EFE).- Pamplona acogerá la gala de los Premios Goya 2027, la edición número 41, el 6 de febrero del año que viene según ha anunciado este miércoles el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite. EFE

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