Maíllo (IU) carga contra la izquierda que critica decretos de vivienda y "da lecciones"

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Sevilla, 30 sep (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha cargado este miércoles contra los partidos de izquierda que han criticado los decretos de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros y que "da lecciones" sin haber "sufrido nunca" la amenaza de un desahucio.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, el también portavoz del grupo Por Andalucía ha respondido así a las preguntas de los periodistas sobre las críticas de Podemos y Adelante Andalucía. Sin referirse directamente a esos partidos, ha dicho que empieza a "estar harto" de la actitud de algunos grupos de izquierdas.

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"No han sufrido nunca esta situación y le dan la lección a los demás de cómo tienen que comportarse cuando están amenazados por alquileres que no pueden pagar o desahucios que están amenazados", ha abundado Maíllo.

El líder de izquierda se ha felicitado por la movilización ciudadana, clave -ha señalado- para que el PSOE, socio de Sumar, donde se inscribe IU, se haya abierto a cuestiones que se recogen en los dos reales decretos sobre vivienda que "hace un mes" no se contemplaban como una posibilidad.

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Maíllo se ha mostrado positivo sobre la posibilidad de que ambos decretos se aprueben este viernes en el Congreso y ha retado al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, a que explique si va a animar a sus diputados en dicha cámara a apoyar o no una normativa que puede evitar desahucios.

Para el líder de IU, los decretos que van al Congreso son el primer paso de una batalla por la vivienda que recoge cinco cuestiones planteadas por el Sindicato de Inquilinas: la paralización de desahucios, la regulación de alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre, la prórroga automática de contratos de alquiler y la renovación automática de las condiciones.

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El voto en contra de ambos textos, ha advertido, puede tener un coste político para los partidos que no los apoyen porque es, ha opinado, oponerse al sentir de la población tras situaciones como el desahucio de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid a la que obligaron a dejar su casa tras décadas viviendo en ella de alquiler y que fue el origen de las movilizaciones por el derecho a la vivienda.

Maíllo también ha abordado la crisis migratoria de Ceuta, sobre la que ha exigido de nuevo al presidente andaluz que asuma la acogida de menores que están en la ciudad autónoma en vez de "boicotear" esta cuestión.

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Sobre el Presupuesto andaluz, el líder de Por Andalucía ha avanzado que presentará enmiendas en las que se contemplen cuestiones como ayudas directas a las mujeres afectadas por los retrasos en los cribados de cáncer de mama. EFE