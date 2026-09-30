Madrid advierte de "graves actos vandálicos" y "daños" delictivos en la acampada de Sol

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Madrid, 30 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha advertido al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, de "graves actos vandálicos" y de "daños al patrimonio histórico" que "suponen una actividad delictiva", así como adoquines y cuchillos que son una "clara amenaza para la seguridad ciudadana" en la acampada en Sol.

La vicealcaldesa de Madrid, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha remitido un nuevo escrito en el que, en líneas generales, afea al delegado del Gobierno por su "inacción" y exige el "reestablecimiento de la legalidad" en la acampada por la vivienda, que se estableció el pasado sábado.

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Lo hace tras el requerimiento efectuado este martes por el delegado del Gobierno, a quien ahora le transmite nueva información acerca de "la concentración ilegal" en la Puerta del Sol, que se asentó y aún permanece como consecuencia de su "inacción".

Advierte de que "se han constatado graves actos vandálicos contra diversos bienes históricos y patrimoniales allí existentes y pintadas sobre los mismos, incluso en tono de amenaza hacia dirigentes políticos de esta región".

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Todo ello, añade, "en una concentración que no ha dejado de crecer y que haría cada vez más difícil la actuación de los servicios de emergencias ante cualquier eventualidad que se pudiera producir".

Igualmente da cuenta de "la existencia de artículos punzantes, cuchillos, adoquines" que, ante "el posible uso de cualquiera de esos elementos en enfrentamientos o disputas", supone "una clara amenaza para la seguridad ciudadana".

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También alerta de "una evidente afección del patrimonio histórico" que constituye la Puerta del Sol, entre ellos la estatua de 'El Oso y el Madroño' o la Real Casa de Correos por los "daños al patrimonio histórico" que "suponen una actividad delictiva, duramente penada por nuestro ordenamiento jurídico y que deben dar lugar a la exigencia de graves responsabilidades penales y patrimoniales".

Y, además, informa de la extensión de la acampada con tiendas que impiden la libre circulación de personas, y de que para poder sujetar estas lonas, cartelería, tiendas y demás enseres se han utilizado cuerdas que se han atado a columnas, farolas, tensores de los toldos y todo tipo de elemento vertical existente en la plaza.

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El escrito termina reiterando la advertencia de que, "en el supuesto de que esa Administración siga sin actuar de acuerdo a sus obligaciones y no adopte las medidas a su alcance para el restablecimiento de la legalidad en la zona de la Puerta del Sol de Madrid, se llevarán a término las actuaciones legales que procedan". EFE