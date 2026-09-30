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Los Mossos descartan que el escopetero acusado apuntara directamente a Roger Español

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Barcelona, 30 sep (EFE).- El escopetero de la Policía Nacional acusado de reventar el ojo a Roger Español con una pelota de goma el 1-O disparó una sola vez y al suelo, por lo que la bola impactó en el manifestante tras rebotar, según los Mossos d'Esquadra que analizaron la secuencia.

El juicio contra los cuatro miembros de la Policía Nacional acusados de las lesiones a Roger Español en las cargas en Barcelona para impedir el referéndum del 1-O se ha reanudado este miércoles con los informes periciales, entre ellos el de la trayectoria del disparo de la bola de goma que llevaron a cabo los Mossos d'Esquadra por orden del juez instructor.

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Tres agentes de los Mossos responsables de esos informes han identificado al escopetero acusado como el autor del disparo que acabó por reventar el ojo a Roger Español. El policía, han explicado, accionó el dispositivo en tres ocasiones: solo la tercera iba cargado con una pelota de goma, que sin duda fue la que causó las lesiones del votante del 1-O.

La declaración de los mossos ha diluido la tesis de las acusaciones ejercidas por el propio Español y las entidades Iridia, ANC y Òmnium Cultural, que sostienen que el escopetero apuntó directamente al votante como represalia por un incidente que había tenido instantes antes con un policía nacional, al que trató de impedir que recuperara su defensa reglamentaria, perdida en las cargas.

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Según los mossos, que analizaron las imágenes de la actuación policial que obran en la causa, el escopetero disparó al suelo, con lo que el impacto recibido por Roger Español en el ojo fue fruto de un rebote inicial de la pelota de goma.

Además, han añadido a preguntas de la fiscal, que pide la absolución por la eximente de cumplimiento del deber, que el escopetero tenía el campo de visión a su derecha limitado, dado que delante de él suyo estaba apostado otro junto a dos agentes antidisturbios y, en paralelo, le tapaba la perspectiva un tercer policía.

También los expertos de la Omega Research Foundation, organización que ha asesorado a Naciones Unidas sobre el uso de armas policiales, han coincidido con los Mossos d'Esquadra en que la pelota de goma impactó en el ojo de Roger Español tras rebotar en el suelo, pero han cuestionado la distancia y trayectoria del disparo.

Los peritos, que por encargo de las acusaciones analizaron las mismas imágenes que examinó la policía catalana, han señalado que el disparo "no respetaba la distancia de 25 metros mínimos" recomendables en el uso de pelotas de goma. Además, han añadido, el ángulo del rebote era "alto", con lo que el riesgo de resultados lesivos era mayor.

En la sesión de este miércoles han comparecido también los peritos que analizaron las lesiones sufridas por Roger Español, así como las secuelas que la mutilación le ha causado tanto desde el punto de vista físico como psicológico y psicosocial.

Los médicos han destacado la severidad del impacto recibido por Roger Español en el ojo derecho, lo que le afectó a la córnea y a todas la estructuras oculares hasta provocar la pérdida de visión, además de provocarle fracturas óseas y del maxilar y afectaciones en el labio y las encías.

Como secuelas, han explicado que arrastró un "trastorno adaptativo ansioso-depresivo" tras los hechos, que se suma al perjuicio estético provocado por la pérdida del ojo, con las consecuencias sociales y psicológicas que ello supone.

Los expertos han descartado que las lesiones padecidas por Español le impidan tocar el saxo -a lo que se dedicaba profesionalmente hasta que sufrió la mutilación-, pero han admitido limitaciones motoras y de visión que le dificultarían leer partituras, además de perjuicios a sus relaciones sociales y de pareja. EFE

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