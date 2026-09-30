Los Enemigos vuelven con "una de las mejores colecciones de canciones" de toda su carrera

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Javier Herrero.

Madrid, 30 sep (EFE).- Sin más urgencia ni ambición que la de hacer "canciones chulas" en una trayectoria de más de 40 años en la que ya lo han demostrado casi todo, Los Enemigos vuelven este viernes con nuevo álbum, el primero en 6 años, y con el orgullo y convencimiento del trabajo bien hecho.

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"Podemos decir que es una de las mejores colecciones de canciones que hemos tenido entre manos, sin duda de toda nuestra carrera", afirma "sin cortapisas" su famoso vocalista, Josele Santiago, en una entrevista con EFE junto al resto del grupo: Fino Oyonarte, Chema "Animal" Pérez y David Krahe.

El título no podía ser más sencillo y a la vez más revelador de cómo se toman a día de hoy su labor, 'Canciones chulas', con un faro en la portada que alude de nuevo a la importancia de la composición: "Habla de las canciones que nos han marcado a nosotros y que esperamos que las nuestras marquen a alguien", explican.

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"Con el tiempo uno se vuelve más lento y además más exigente", alega Santiago sobre los seis años transcurridos desde el previo 'Bestieza' (2020) al hablar de que para él el proceso de composición "es constante", pero que no alumbran un álbum hasta que sienten que cuentan con material de suficiente calidad.

Este, reconoce a su lado Oyonarte, se ha "cocinado a fuego lento" en cualquier caso, con mucho trabajo en el local de ensayo. "Así que luego a la hora de reflejarlo en el estudio, se ha grabado casi en las primeras tomas", destaca ante un álbum de elementos básicos: "guitarras, bajo, batería y voz".

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"Nosotros somos cuatro tipos haciendo ruido en un local de ensayo y ahí es donde ya tienen que sonar bien las canciones", añade Animal sobre la idiosincrasia que ha hecho famoso al grupo, aunque a día de hoy, valora el cuarteto, quizás "lo que más sobresale son las cosas que están muy producidas, muy de laboratorio".

A su lado, Krahe considera que eso es fruto "de la obsesión que hay a día de hoy por la perfección". "Pero si hay algo que resume a Los Enemigos es que somos un grupo de rock and roll y el rock and roll y la perfección son dos cosas que tampoco van muy de la mano", reflexiona.

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Para darle su forma final a 'Canciones chulas' han contado con el productor Carlos Hernández, con el que ya trabajaron en 'Bestieza', donde las canciones pedían más volumen ("Es que le gusta la zurra", bromean Los Enemigos), si bien es cierto que aquí se han encontrado con un álbum "mucho más variado".

Se trata además del primer álbum en 20 años que no lanzan como un proyecto autogestionado, sino bajo el abrigo de un sello discográfico, en concreto, Mushroom Pillow.

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"Yo particularmente, pero creo que todos también, estaba cansado de llevar un poco el peso de la autoedición. Sí, que eres libre, pero puedes hacer lo que te dé la gana estando en un sello también, más a nuestra edad, y hemos conectado con una gente que está enamorada de nuestro trabajo", alega Oyonarte sobre el fichaje.

Ahora toca mirar a los conciertos. Santiago, que hace unos meses publicó el libro 'Desde el jergón', en el que contextualizaba de una manera muy honesta la composición de las canciones del grupo, sin obviar su años de adicción, comentó entonces posibles problemas recientes de pánico escénico.

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"Es que he tenido problemas de salud y a veces me dan bajadas de tensión", alega ahora, restando importancia a esos episodios y listo para salir de nuevo al ruedo.

El 16 de octubre arrancan las presentaciones en directo en el Underground Weekend de Cáceres, con paradas en puntos como Valencia (sala Moon, 12 de noviembre), Santiago de Compostela (sala Capitol, 19, 20 y 21 de noviembre, con las dos últimas fechas agotadas) o Barcelona (sala Apolo, 8 de enero).

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Con fechas el 23 y 24 de enero en la sala La Riviera, no faltará Madrid, el Madrid en el que nació el grupo, que ahora se alegra de ver despertar de nuevo con la acampada desplegada en la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda, algo que está afectando al propio Oyonarte al renovar su contrato de alquiler, confiesa.

"No creo que tenga remedio la cosa, pero por lo menos la gente se está moviendo, lo está intentando y esto es muy bonito. No sé, es un caballito de luz, de esperanza, en esta mierda de mundo que nos está tocando vivir y en el que ante un genocidio nadie hace nada", reflexiona Santiago, mientras Krahe pide que la gente tenga también "autocrítica" y se movilice luego en las urnas. EFE

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(foto)(vídeo)