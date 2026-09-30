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Libertad para detenidos por captar embarazadas brasileñas de UE para dar a luz en Burgos

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Burgos, 30 sep (EFE).- El Tribunal de Instancia de Villarcayo (Burgos) ha dejado en libertad provisional a los dos detenidos este lunes en Burgos acusados de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular en una trama que facilitaba la llegada de mujeres brasileñas embarazadas residentes de manera irregular en la Unión Europea para dar a luz en España y conseguir la nacionalidad.

La Sección de Instrucción del tribunal ha acordado su libertad provisional, sin medidas cautelares, en una investigación por delitos contra los derechos de los ciudadanos inmigrantes y contra la promoción de la inmigración irregular, han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

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La detención de los dos hombres, de nacionalidad española y residentes en Medina de Pomar (Burgos), tuvo lugar este lunes, en una operación de la Guardia Civil que continúa abierta, sin que se descarten nuevas detenciones de otros miembros de la organización criminal que encabezaban los dos detenidos.

La investigación policial se inició a raíz de una denuncia del Hospital Universitario de Burgos en mayo ante la presencia de un elevado número de embarazadas brasileñas que llegaban procedentes de Bélgica en avanzado estado de gestación, para dar a luz en Burgos.

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Iban acompañadas casi siempre del mismo hombre y, al comprobar sus expedientes, la mayoría daban los mismos domicilios en Medina de Pomar y Villarcayo, lo que levantó sospechas entre los sanitarios.

La Guardia Civil ha podido determinar la existencia de un entramado criminal que captaba a embarazadas residentes de forma irregular en países de la Unión Europea, de origen brasileño, que pagaban entre 1.000 y 2.500 euros por un "servicio integral", que incluía alojamiento, traslados, traducción, gestión de documentos y asesoramiento en trámites administrativos.

Las mujeres, contactadas por redes sociales, llegaban en la última fase del embarazo y, al nacimiento de los bebés, obtenían la nacionalidad española por el sistema de “simple presunción”, que posteriormente llevaba a la regularización administrativa de los progenitores

Los dos detenidos eran los encargados de prestar apoyo logístico durante el periodo previo al parto, con desplazamientos a centros de salud y hospitales; además, ofrecían asesoramiento para la obtención de la nacionalidad, y la solicitud de autorizaciones de residencia en España.

Se les ha investigado por un delito continuado de favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por su comisión en el seno de una organización criminal, así como delitos de organización criminal, falsedad documental y coacciones.EFE

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