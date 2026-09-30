La tasa de ahorro de los hogares se modera hasta el 11 % en el segundo trimestre de 2026

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- La tasa de ahorro de los hogares españoles se situó en el 11 % de su renta disponible bruta en el segundo trimestre de 2026, un punto menos que en el mismo trimestre del año anterior (12 %), de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa -calculada una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario- encadena seis trimestres consecutivos a la baja -a excepción del tercer trimestre del año pasado, cuando se mantuvo estable- y se ha reducido seis décimas desde el primer trimestre (11,6 %), según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales.

PUBLICIDAD

Entre abril y junio de este año, la renta disponible bruta de los hogares fue de 303.933 millones de euros, un 5,5 % más; y el gasto en consumo final alcanzó los 247.410 millones, lo que se traduce en un incremento del 7,1 %. EFE