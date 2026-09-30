La selección descansa este miércoles y regresará a los entrenamientos mañana

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Madrid, 30 sep (EFE).- La selección de fútbol tiene jornada de descanso este miércoles después de la victoria ante Croacia (4-1) en Sevilla en la Liga de Naciones y regresará mañana, jueves, a los entrenamientos para preparar el encuentro ante la República Checa en Oviedo.

Después de los triunfos ante Inglaterra (2-3) en Wembley y Croacia en el estadio Sánchez Pizjuán, el seleccionador, Luis de la Fuente, ha decidido un paréntesis en la concentración que inició el pasado día 22 para que los jugadores puedan tener tiempo libre y estar con sus familias.

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El combinado nacional regresó anoche a Madrid al término del partido y será mañana, a las 11.00 horas, cuando vuelva al trabajo con un entrenamiento a puerta cerrada, han informado fuentes de la selección.

El defensa del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo se va a someter hoy a una revisión médica para evaluar las molestias que sufrió en el cuádriceps durante el calentamiento del partido ante Croacia.

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"No será mucho, pero quizá sea lo suficiente para perderse estos dos partidos", presagió De la Fuente ante las dos citas que quedan pendientes, ante la República Checa en Oviedo el próximo sábado y ante Croacia el 6 de octubre en Split.

De abandonar la concentración, el de Grimaldo sería el tercer relevo después de que se lesionara el lateral Pedro Porro antes empezar la estancia y de que Eric García también sufriera molestias en la rodilla izquierda.

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En lugar de Porro, se incorporó el lateral del Sporting de Portugal Iván Fresneda y por Erica García, el central del Atlético de Madrid Robin Le Normand.

Zubimendi también tuvo un gesto de dolor durante el partido ante Croacia, en el que fue titular, pero De la Fuente explicó que fue solo una ligera sobrecarga en los gemelos.

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La selección también se entrenará el viernes y por la tarde volará a Asturias para desplazarse a Oviedo, donde De la Fuente y un jugador ofrecerán una rueda de prensa en el estadio Carlos Tartiere.

Tras el enfrentamiento ante los checos, el equipo regresará a Madrid y el domingo, 4 de octubre, retomarán la actividad.

La ventana de la selección se completará el martes, día 6, con el cuarto encuentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Croacia en Split.

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España es el líder en solitario del grupo A1 con seis puntos, mientras que Croacia e Inglaterra tienen tres y la República Checa, cero, después de dos derrotas en casa. EFE