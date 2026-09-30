La Rioja acogerá el rodaje de 'Las distancias', una historia de arraigo social y alzhéimer

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Logroño, 30 sep (EFE).- La pequeña localidad riojana de San Román de Cameros acogerá el rodaje del cortometraje ‘Las distancias’, el nuevo proyecto del director Carlos Laín y que se centra en una historia sobre el arraigo rural, la memoria, los vínculos familiares y el cuidado de las personas con alzhéimer de inicio temprano.

'Las distancias' es un drama rural protagonizado por Luisa Gavasa, ganadora de un premio Goya; Ana Turpin; Mariona Terés y Secun de la Rosa, quienes se trasladarán a San Román de Cameros, que tiene unos 130 habitantes, los próximos 17 y 18 de octubre.

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La historia comienza con el regreso de Ana (Ana Turpin) a su pueblo natal después de 30 años de ausencia, donde se reencuentra con Teresa (Luisa Gavasa), su madre, una mujer marcada por la soledad y el sacrificio; y con Pedro (Secun de la Rosa), su hermano, afectado por una enfermedad neurodegenerativa que alterna momentos de lucidez y olvido.

La convivencia obligará a los tres a enfrentarse a las heridas del pasado y a reconstruir unos vínculos familiares desgastados por el tiempo y la distancia, han detallado este miércoles, en una nota, los responsables de este producción cinematográfica.

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El cortometraje, a través de sus personajes, abordará el cansancio, la culpa, la ternura y el amor cotidiano que acompañan a las familias cuidadoras.

Según ha indicado el director, “el proyecto no pretende explicar el alzhéimer desde una perspectiva médica, sino acercarse a quienes conviven con la enfermedad y mostrar su impacto emocional”.

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El entorno rural no funcionará solo como paisaje, sino como un espacio ligado a la identidad, la memoria y el sentimiento de pertenencia, dado que la producción busca poner en valor el patrimonio y la capacidad de los municipios de la sierra riojana para acoger proyectos audiovisuales.

Este proyecto, que cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, combina creación cinematográfica, territorio y sensibilización social.

El cortometraje está escrito y dirigido por Carlos Laín, guionista y director natural de Zaragoza, afincado en La Rioja y cuya trayectoria está vinculada a proyectos de carácter autoral y sensibilidad social, centrados en la observación de la vida cotidiana y de las relaciones humanas desde una mirada contenida, cercana y respetuosa.

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El origen de 'Las distancias' se encuentra en la experiencia personal del director y en su observación cercana de los cuidados dentro del ámbito familiar, con su voluntad de situar "una historia universal sobre el amor, la memoria y la pérdida en el contexto concreto del alzhéimer de inicio temprano en el medio rural". EFE