La Mesa del Congreso califica y envía a los grupos los decretos de vivienda

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Madrid, 30 sep (EFE).- La Mesa del Congreso calificará y enviará durante esta mañana a los grupos parlamentarios los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros este martes.

Según han informado fuentes parlamentarias, se trata de un paso necesario antes de que puedan someterse a debate y votación el viernes, como ha solicitado el Gobierno.

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Los dos decretos han sido recibidos en el Congreso esta madrugada.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el primero de los dos textos, con medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.

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El segundo de los decretos, el de renovación automática de los alquileres -medida demandada por Sumar-, se publicará este jueves.

Ambos reales decretos ley se llevarán el próximo viernes al Congreso de los Diputados para su convalidación sin que de momento estén asegurados los votos necesarios para que salgan adelante, especialmente el segundo que recoge la prórroga automática del alquiler. EFE

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