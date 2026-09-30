La investigación de la agresión a militares en Berriozar apunta a un señalamiento previo

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Pamplona, 30 sep (EFE).- La investigación conjunta de la Policía Foral y la Guardia Civil sobre la agresión sufrida por un grupo de militares el pasado 19 de julio, durante la final del Mundial de fútbol, en Berriozar apunta a una actuación organizada en la que un grupo localizó previamente a las víctimas, fotografió su ubicación y difundió la imagen por canales de mensajería.

La denominada operación TIBU ha entrado en su fase de explotación con cinco registros domiciliarios practicados en Pamplona, Berriozar y Ansoáin, en los que los investigadores se han incautado de elementos que relacionan con la comisión de los hechos.

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Según la información facilitada por la Guardia Civil y la Policía Foral, entre el material intervenido figura indumentaria presuntamente utilizada durante el asalto, dispositivos digitales y abundante documentación que el instituto armado califica de naturaleza "antifascista y antiespañolista".

La investigación ha tratado de reconstruir tanto la preparación como la ejecución de la agresión y sostiene que existió una distribución de funciones entre los participantes.

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En concreto, los investigadores identifican una célula de vigilancia u "ojeadores" que habría detectado al grupo en la terraza del establecimiento y tomado una fotografía, posteriormente difundida a través de canales de mensajería para, según la Guardia Civil, "marcar" su ubicación exacta y facilitar la concertación previa del ataque.

A partir de ahí habría actuado un segundo grupo, definido por los investigadores como "núcleo de ejecución" o "fuerza de choque", que se desplazó hasta el establecimiento para materializar la agresión.

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Otro de los aspectos en los que se ha centrado la investigación son las medidas de seguridad adoptadas por los autores, entre ellas la ocultación de los rostros durante el ataque, un elemento que la Guardia Civil destaca entre los indicios recabados durante las pesquisas.

Los hechos investigados tuvieron lugar sobre las 22:20 horas del 19 de julio en la terraza de un bar de Berriozar. Según la reconstrucción policial, un grupo formado por 19 personas, que ocultaban total o parcialmente sus rostros y portaban defensas extensibles y barras metálicas, irrumpió en el establecimiento y agredió de forma coordinada a diez personas.

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Las víctimas resultaron ser militares profesionales del Regimiento América 66, con base en el acuartelamiento de Aizoain. Cuatro de ellas llevaban camisetas de la selección española y en la mesa en la que se encontraban había una bandera de España, circunstancias que forman parte de la investigación sobre la motivación de los hechos.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Servicio de Información de la Guardia Civil y la División de Información de la Policía Foral. En la fase de explotación y los registros han participado también efectivos del Grupo Rural de Seguridad (GRS) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil, así como de las divisiones de Intervención y Seguridad Ciudadana de la Policía Foral. EFE

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