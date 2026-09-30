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La gasolina sigue en máximos del año antes de que entre en vigor la rebaja de 20 céntimos

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Madrid, 30 sep (EFE).- El precio de la gasolina sigue en máximos anuales mientras que el diésel se ha estabilizado cerca de 1,93 euros el litro en la víspera de la entrada en vigor del nuevo paquete anticrisis del Gobierno, que prolongará hasta final de año el descuento de 20 céntimos para el gasóleo y elevará el de la gasolina hasta el mismo importe.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que este martes -el último registro actualizado- la gasolina se pagaba de media en las estaciones de servicio españolas a 1,934 euros por litro, un 0,4 % más cara que hace una semana y un 11,6 % más cara que el 31 de agosto.

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Hasta el 29 de septiembre, la gasolina se ha pagado este mes de media a 1,88 euros marcada por el fuerte encarecimiento que este combustible ha experimentado progresivamente.

En agosto la gasolina disfrutaba de un descuento en el impuesto de hidrocarburos de 10 céntimos por litro mientras que en septiembre se redujo hasta los 5 céntimos. A partir de octubre se descontarán 20 céntimos por cada litro, una medida aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros que se prolongará hasta final de año.

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"Estamos ante un tercer paquete de medidas de apoyo que supone en su conjunto un gran esfuerzo presupuestario", ha remarcado Cuerpo, quien ha insistido en que este real decreto combina "protección inmediata, seguridad energética, eficiencia y competitividad", con un coste total de los tres decretos de más de 12.000 millones de euros, dijo el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este martes.

El decreto extiende hasta final de año los descuentos sobre el impuesto de hidrocarburos que pagan los carburantes, que se situarán en 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre.

Estos descuentos variarán en función de los datos del IPC de septiembre, que si supera en un 15 % el dato del mismo mes del año anterior provocará que la rebaja continúe en los 20 céntimos en noviembre y pase a los 13 céntimos en diciembre. Los 20 céntimos de descuento se podrían aplicar también en diciembre, siempre que el IPC del mes de octubre de 2026 también sea un 15 % superior.

Esta medida responde al encarecimiento continuo de los carburantes derivado de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero. Desde esa fecha, el precio de venta de la gasolina en las estaciones de servicio españolas ha aumentado un 30,6 % y el del diésel un 34,1 %.

Este martes, el gasóleo se pagaba de media a 1,928 euros por litro, un 0,3 % menos que hace una semana, una leve variación que muestra la estabilización del precio de este carburante muy por encima de su coste de meses anteriores.

Respecto al 31 de agosto, cuando el descuento en el impuesto de hidrocarburos era de 10 céntimos, el precio de venta del gasóleo ha subido en España un 4,1 %. En septiembre la rebaja fiscal ascendió a 20 céntimos y se mantendrá en octubre.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha manifestado su disconformidad con este nuevo paquete de medidas anticrisis al reclamar que las ayudas lleguen directamente a los transportistas.

Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) considera "claramente insuficientes" los descuentos del impuesto de hidrocarburos aprobados por el Gobierno para octubre, noviembre y diciembre. EFE

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