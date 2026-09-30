La Bolsa española sube el 0,24 %, animada por la relajación del mercado de bonos

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Madrid, 30 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con ganancias del 0,24 %, en una jornada en la que la rentabilidad de la deuda soberana global desciende, mientras el precio del crudo alcanza los 103 dólares el barril.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,24 %, hasta los 19.564,7 puntos. Las ganancias del año son del 13,05 %.

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Los inversores optan este miércoles por la tendencia positiva en una jornada en la que se conocerán datos macroeconómicos relevantes como el índice de precios del consumo personal, el PCE, en Estados Unidos, que es el indicador de inflación favorita de la Reserva Federal (Fed); además del IPC de Alemania. EFE

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