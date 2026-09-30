Junts pedirá reprobar a Illa en el Parlament: "El peor presidente que ha tenido Cataluña"

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Barcelona, 30 sep (EFE).- La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha anunciado que su grupo pedirá la reprobación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General por su "incompetencia" y "sumisión a Madrid": "Usted es el peor presidente que ha tenido la Cataluña moderna".

En su intervención en el turno de respuesta al presidente este miércoles en el Parlament, Sales ha acusado a Illa de estar "hundiendo Cataluña" y estarse "cargando el país de arriba abajo" por no anteponerlo, ha dicho, a los intereses del PSOE.

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"No es digno de este cargo", le ha espetado la presidenta de Junts en la cámara catalana, que ha admitido que es una "decisión excepcional", al ser la primera vez que se plantea, y ha animado a los socios de Illa, ERC y Comuns, a sumarse a ella.

Según Sales, plantean la reprobación no por una "discrepancia política" sino por la "manera de ejercer la presidencia", basada en la "propaganda" y en poner "el retrovisor" para responsabilizar a gobiernos independentistas de los problemas del presente: "El problema de Cataluña no es Cataluña, es Salvador Illa".

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"Nunca la presidencia de la Generalitat se había usado para desactivar Cataluña ni adormecer la nación, ni hacer más pequeño el país", ha subrayado la diputada de Junts. EFE

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