Junqueras confirma que ERC apoyará los decretos de vivienda pese a verlos insuficientes

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Barcelona, 30 sep (EFE).- El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado este miércoles que su partido apoyará la convalidación de los dos decretos de vivienda que se votarán el próximo viernes en el Congreso de los Diputados, aunque ha subrayado que ambos textos son "claramente insuficientes" para paliar la crisis de vivienda.

En declaraciones a los periodistas desde el Parlament de Catalunya, en el arranque de la segunda sesión del debate de política general, Junqueras ha señalado que los decretos son "parches" que tratan de solucionar "una situación de emergencia", pero no van "a la raíz del problema".

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"Por muchos límites que se pongan, si no se hace una política efectiva de construcción de vivienda, de rehabilitación masiva y de transporte público que funcione, las políticas de vivienda no funcionarán", ha enfatizado Junqueras, que ha reclamado un "esfuerzo decidido" en estos ámbitos.

El líder de ERC ha señalado que los republicanos apoyarán "todos los decretos que ayuden a paliar el drama de la vivienda", pero ha reclamado más medidas y "mucho más ambiciosas".

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Por otro lado, ha valorado el discurso de ayer del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la primera jornada del debate de política general.

Según Junqueras, el presidente catalán "se olvida demasiadas veces de que a Cataluña le faltan herramientas y recursos": "Por eso, intentar gobernar este país sin ambición nacional te aboca siempre a una gestión claramente insuficiente".

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Asimismo, ha señalado que Illa "se olvidó de maestros, profesores, alumnos, familias, personal médico y de enfermería, auxiliares de centros sanitarios, de muchos otros trabajadores públicos, y en enorme medida del tejido productivo de este país". EFE

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