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Hugo González, Alba Petisco, Ana Alonso o Blanca Hervás, nuevos becados por UCAM-COE

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Madrid, 30 sep (EFE).- Un grupo de quince deportistas, entre los que están el nadador Hugo González, la gimnasta Alba Petisco, la esquiadora de montaña Ana Alonso o la atleta Blanca Hervás, se han incorporado al programa académico que desarrollan el Comité Olímpico Español y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para compaginar su carrera deportiva con los estudios.

La presentación de los nuevos becados se celebró este miércoles en la sede del COE en Madrid, en un acto encabezado por el presidente de la institución olímpica, Alejandro Blanco, y la de la UCAM, María Dolores García.

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El programa permite a los deportistas desarrollar su carrera académica en paralelo a los entrenamientos y la competición de alto nivel.

Ana Alonso, doble medallista de bronce en los pasados Juegos de Invierno de Milán-Cortina, valoró la flexibilidad que ofrece el programa: "En mi deporte pasamos muy poco tiempo en casa y tener la oportunidad de formarte académicamente sin tener que estar presencialmente en clase y con todo tipo de facilidades es de agradecer".

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En la nueva hornada de becados están también los nadadores César Castro, Emma Carrasco, Alba Herrero, Ainhoa Campabadal y Arbidel González; la piragüista María Corbera, la esgrimista Araceli Navarro, el taekwondista Jesús Fraile, la remera María Ángeles Macián y el atleta David García Zurita y la atleta paralímpica Fiona Pinar.

"Llevamos muchos años trabajando para que nuestros deportistas puedan estudiar y competir al máximo nivel (...) Lo importante es cuidar a la persona. Los resultados salen o no salen, pero la vida es lo importante", subrayó Blanco para poner el acento en la necesidad de acompañar a los deportistas en su formación.

El COE y la UCAM sellaron en 2012 una alianza para favorecer la formación universitaria de los deportistas y el que tengan un futuro laboral una vez que se retiren de la competición.

Fruto de esta sinergia, se inauguró hace tres semanas el campus UCAM-COE en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz

Blanco hizo gala de que la institución que dirige es el primer comité olímpico nacional en tener una universidad.

"Nuestro compromiso es que ningún deportista tenga que renunciar a su formación por alcanzar sus objetivos deportivos. Detrás de cada medalla hay muchas horas de esfuerzo y sacrificio, pero también queremos que detrás de cada deportista haya un futuro profesional", señaló la presidenta de la UCAM. EFE

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