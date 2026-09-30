Hacienda trabajará para lograr una financiación suficiente para los grupos de acción local

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Madrid, 30 sep (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha comprometido este miércoles a trabajar para lograr que los grupos de acción local conserven "una financiación suficiente y estable" en el próximo presupuesto de la Unión Europea.

El ministro de Hacienda ha respondido así, en la sesión de control del Congreso, a una pregunta de la diputada de ERC Teresa Jordá, que le ha instado a proteger la "política desde los municipios" que actualmente desarrollan estos grupos, que trabajan en comarcas concretas para impulsar su economía y la vida rural.

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Ante el riesgo de que el futuro presupuesto europeo desatienda estas políticas, el ministro ha asegurado que trabajará para que el programa europeo Leader y el desarrollo local participativo "aparezcan expresamente en la regulación europea" para evitar que sus recursos se diluyan en grandes programas.

También velará para que exista "una dotación mínima y protegida para las estrategias de desarrollo local", para lograr una simplificación administrativa real y que comunidades autónomas, entidades locales y grupos de acción local participen desde el inicio en la elaboración y aplicación del futuro plan español, ha dicho.

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En otra pregunta, el diputado de Bildu Oskar Matute ha reclamado al ministro recuperar el impuesto a las energéticas, ampliar y subir el de la banca, fiscalizar los márgenes de las petroleras y retomar la excepción ibérica con el objetivo de que quienes obtienen más beneficios sufraguen el plan anticrisis.

La protección de los ciudadanos "no puede recaer sobre quienes ya soportan mayores dificultades", ha coincidido el ministro, que ha apuntado a figuras como el impuesto digital o el de la banca como prueba de que el Gobierno mantiene una política fiscal "progresiva, ambiciosa, suficiente y que no interrumpa el tráfico económico". EFE

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