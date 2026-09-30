Gulácsi: "Tenemos que mejorar las porterías a cero"

Guardar

Vila-real (Castellón), 30 nov (EFE).- El portero del Villarreal Peter Gulácsi señaló en rueda de prensa que el equipo debe mejorar defensivamente y conseguir más "porterías a cero", un aspecto en el que aseguró que están trabajando a las órdenes del entrenador Íñigo Pérez.

"Tenemos que mejorar las porterías a cero. Es una de las bases en las que trabajamos y tenemos como prioridad. Para mí duele como portero no conseguirlo. Debemos ser más sólidos. En los dos últimos partidos, encajamos, pero lo hicimos mejor. Fuimos un equipo más estable. Eso es lo que queremos", explicó.

PUBLICIDAD

"(El entrenador) Tiene una idea clara de lo que quiere del equipo. Controlar el juego, ser dominantes, atacar con balón y buscar los espacios. Jugamos como un equipo grande. Hemos tenido fases buenas durante los partidos. Pero queremos ser más consistentes. Es un proceso, pero estamos progresando bien", agregó.

Respecto al próximo compromiso ante el Real Madrid, una vez concluya el parón liguero, el portero húngaro recordó sus anteriores visitas con el Leipzig al Bernabéu.

PUBLICIDAD

"Jugué dos veces. Perdimos y empatamos con el Leipzig. Estoy buscando la primera victoria. Esperamos buenos resultados. Después del Bernabéu, tendremos partidos muy difíciles y también centrarnos en la 'Champions'. Debemos tener éxito, pero primero de todo pensamos en el Real Madrid. Nos enfrentamos a un gran equipo. Será muy difícil. Daremos lo máximo y buscaremos un gran resultado", aseguró.

Tras fichar este verano por el Villarreal y vivir su primera experiencia en el fútbol español, el veterano guardameta apuntó que ha disfrutado "cada segundo" desde que llegó "hace dos meses" y resaltó que, pese a que "ha sido un gran cambio en todos los sentidos, deportivo y vital", se ha adaptado "bien a la vida aquí".

PUBLICIDAD

Tras comenzar como suplente en LaLiga, el portero magiar arrebató la titularidad a Luiz Junior tras el primer partido de Liga de Campeones en Dortmund. "He luchado para tener más minutos en el campo y lo he conseguido. Hemos tenido dos victorias seguidas. Estamos en un buen momento, pero sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer y muchos puntos que sumar", comentó.

El meta recalcó que el Villarreal es un equipo con mucha calidad, a pesar de que los resultados no le acompañaron en los primeros partidos de la temporada.

PUBLICIDAD

"Me impresionó mucho la calidad del equipo. Tengo una gran comparación porque vengo del tercer mejor equipo de Alemania y llego al tercer mejor equipo de España. Es un gran equipo. Estuve impresionado por la intensidad y la calidad. Ha habido partidos que hemos merecido más puntos, estamos mejorando y trabajando para conseguirlo. La tendencia es positiva y debemos seguir así", afirmó. EFE

jmg sm/cmm