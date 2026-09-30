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Graham: "Puedo entender a las que han salido; no significa que no crean en el proyecto"

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Adrián Vázquez

Barcelona, 30 sep (EFE).- La jugadora del Barcelona Caroline Graham Hansen (Oslo, 1995) asegura en una entrevista con EFE que entiende la decisión de futbolistas como Alexia Putellas de dejar el club después de haberlo ganado todo, y considera que su marcha responde a la voluntad de afrontar nuevas experiencias y retos profesionales, y no a una falta de confianza en el proyecto azulgrana.

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"Yo he estado fuera y lo he hablado muchas veces con jugadoras que han desarrollado toda su trayectoria en España. Es otra experiencia: vivir fuera de casa, conocer otra cultura y jugar otro tipo de fútbol te aporta otras cosas y puede ser algo que ilusione. No significa que no crean en el proyecto, sino que cada una tiene sus propios objetivos como profesional", explica la internacional noruega.

La noruega pone su trayectoria como ejemplo para explicar esa decisión. Antes de incorporarse al Barcelona en 2019, pasó por el Stabaek noruego, el Tyresö FF sueco y el Wolfsburg alemán, donde conoció de primera mano lo que supone adaptarse a un nuevo entorno, una nueva liga y otra forma de jugar.

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Por eso, entiende que futbolistas que han desarrollado buena parte de su carrera en España puedan sentir ahora curiosidad por descubrir qué hay más allá. Es el caso, entre otras, de las defensas Mapi León (London City Lionesses) y Ona Batlle (Arsenal) o la delantera Salma Paralluelo (OL Lyoness), que han dejado el conjunto catalán tras una etapa marcada por los títulos.

"Después de tantos años ganándolo todo, lo puedo entender. Si yo hubiera jugado toda mi carrera en Noruega, en algún momento habría probado otra cultura, otro país, otro tipo de fútbol. Yo lo he probado y ahora siento que lo que me gusta es estar aquí", apunta.

Para la atacante azulgrana, una decisión de este tipo no tiene por qué estar relacionada con la situación deportiva del Barcelona ni con las expectativas sobre el futuro del equipo. Al contrario, considera que los objetivos personales de cada futbolista pueden pesar tanto como los deportivos a la hora de decidir un cambio de club.

"Las jugadoras que han salido lo han hecho por otros motivos. No tiene nada que ver con el equipo, con el club o con el proyecto, ni con que crean que no vayamos a ganar. Cada una tiene sus propios objetivos como profesional y hay que entenderlo", subraya.

La noruega afronta su octava temporada en el Barcelona con una perspectiva diferente a la de sus primeros años en el club. La experiencia acumulada y haber compartido vestuario con algunas de las mejores futbolistas del mundo han marcado su evolución, pero mantiene intacta su motivación.

"Seguir disfrutando y ganando títulos. Cada temporada empiezas desde cero. Parece absurdo después de ganar tantos títulos, pero es así. Tenemos ganas de trabajar con el cuerpo técnico y las compañeras, porque nos lo pasamos bien. Y nos decimos: ‘Vamos a hacerlo otra vez’, y la motivación sale sola", afirma.

No obstante, la atacante azulgrana no se conforma con competir por los títulos. También reivindica el estilo de juego del cuadro catalán como una de las razones por las que renovó su contrato dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028.

"La afición y cómo jugamos es un sueño. Veo jugar a otros equipos y es un estilo diferente al de aquí. Me gusta mucho y, mientras esté bien y pueda aportar algo importante aquí, me quedaría aquí el máximo de años posible, porque me gusta cómo jugamos y estoy disfrutando, que es lo más importante", expone.

Su protagonismo en este inicio de temporada también está relacionado con su capacidad para generar goles -lleva cuatro tantos y ocho asistencias-, aunque su manera de entender el juego vuelve a estar marcada por una idea: el rendimiento individual sólo tiene sentido dentro del colectivo.

"Siempre veo el fútbol como un deporte de equipo. No puedes ganar un título sin el equipo. El rendimiento siempre va a llegar de seguir ganando partidos para conseguir el título. Eso es lo que cuenta porque es lo que quieres. Estoy intentando aportar lo que puedo para seguir ganando", recalca.

Y ese sigue siendo, precisamente, el gran objetivo del Barcelona. La noruega considera que el equipo tiene capacidad para competir nuevamente por todos los títulos, aunque advierte de que la temporada es larga y que las lesiones pueden condicionar el camino.

"Si estamos todas bien, sí (ganarlo todo). Estamos ganando y tenemos la mentalidad de que alguno de estos partidos no ha salido como queríamos, pero mientras eres consciente de que hay cosas a mejorar, el plus de ganar te ayuda a seguir trabajando en las cosas que te toca mejorar", advierte.

Precisamente ese protagonismo colectivo se traslada también a la carrera por el Balón de Oro, en la que el Barcelona cuenta con varias candidatas. La atacante prefiere poner el foco en el rendimiento del equipo y confía en que el galardón vuelva a quedar en manos de una futbolista azulgrana.

"Espero que lo gane una jugadora del Barcelona. Tengo muchas compañeras que lo merecen. El mérito de tener seis candidatas, además de otras dos que ya no están, es mérito del equipo y del trabajo que hicimos el año pasado. Yo soy una jugadora de equipo, así que, gane quien gane, que sea alguien del equipo", declara.

En la lista de candidatas se encuentran Esmee Brugts, Cata Coll, Graham Hansen, Patri Guijarro, Ewa Pajor y Claudia Pina, además de Alexia Putellas y Mapi León, ahora en las filas del London City Lionesses, pero que la temporada pasada jugaron con las azulgrana.

La ganadora se desvelará el 26 de octubre. Sobre sus posibilidades, después de que fuera segunda tras Aitana Bonmatí en 2024, la futbolista noruega admite que su menor exposición mediática puede haber influido en que nunca haya conquistado el premio, un reconocimiento que valora, pero que nunca ha convertido en una prioridad de su carrera.

"Es lo que hay. También es verdad que Rodri (Hernández) pudo ganarlo sin ser mediático. Con los hombres hay otra dinámica porque mediáticamente son más seguidos. Con nosotras es un pelín diferente todavía. No me molesta. Agradezco cuando la gente habla de mí y sé que, si hablan de mí, es porque realmente lo estoy haciendo bien", reflexiona.

Por eso, asegura que seguirá centrada en su trabajo y que no cambiaría su manera de mostrarse ni de cuidar su imagen para aumentar sus opciones de ganar el Balón de Oro. "Me quedo tranquila porque es mi decisión y tampoco creo que, si lo hiciera, ganaría. Las que lo han ganado lo han hecho merecidamente", concluye. EFE

avm-vmc/fa/cmm

(foto) (video)

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