Fallece a los 84 años Verónica Luján, actriz en 'Carola de día, Carola de noche'

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Madrid, 30 sep (EFE).- La actriz Verónica Luján, que participó en películas como 'No desearás al vecino del quinto' o 'Carola de día, Carola de noche', ha fallecido a los 84 años, han informado este miércoles la Academia de Cine y la Unión de Actores y Actrices.

Luján también es conocida por su participación en las cintas 'Algo amargo en la boca' y 'Frontera al sur', la serie 'Los gozos y las sombras' y en 'Estudio 1'.

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Desde la Unión de Actores y Actrices, han trasladado su cariño a la familia, amistades y compañeros de Luján. "Descansa en paz", han escrito en su perfil de X. EFE