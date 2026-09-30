Evans, Pajari y Solberg se juegan el título en la prueba final: el Rally Italia-Cerdeña

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Redacción Deportes, 30 sep (EFE).- El británico Elfyn Evans, el finlandés Sami Pajari y el sueco Oliver Solberg, los tres equipo Toyota Gazoo Racing y al volante de sendos GR Yaris, se juegan el título mundial de pilotos entre este jueves y el domingo en el Rally de Italia-Cerdeña, última prueba de la temporada 2026.

Esta prueba decidirá los ganadores de los títulos de pilotos y copilotos después de que la FIA y el promotor del campeonato confirmaran que el Rally de Arabia Saudí, previsto para noviembre, se anula y no formará parte de la temporada.

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Después de que el equipo Toyota se asegurara su sexto título de constructores consecutivoen la última prueba, celebrada en Chile, la marca japonesa llega a Italia sabiendo que una de sus tripulaciones se alzará con las coronas de pilotos y copilotos por séptima vez en ocho años.

Con 35 puntos en juego en la última prueba, Elfyn Evans lidera la clasificación de pilotos con 17 puntos de ventaja sobre Sami Pajari y 21 sobre Oliver Solberg.

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Evans y su copiloto, Scott Martin, tratarán de poner rioche de oro a una brillante campaña en la que ganaron en Suecia y Japón y lideran el campeonato desde la quinta prueba, en las Islas Canarias en abril.

Sami Pajari, de 24 años, ha brillado en su segunda temporada completa al volante de un Rally1 y llega al final con opciones de ganar el campeonato junto a su copiloto Marko Salminen. Ganaron de forma consecutiva los rallys de Estonia, Finlandia y Paraguay.

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Oliver Solberg, que cumplió 25 años el 23 de septiembre, comenzó su primera temporada completa con el equipo Toyota con una victoria en el legendario Rally de Montecarlo en enero, antes de que él y su copiloto, Elliott Edmondson, reforzaran sus aspiraciones al título con una segunda victoria en Chile a principios de este mes.

El nueve veces campeón del mundo Sébastien Ogier, cuarto en la clasificación, ya no puede aspirar a un décimo título, pero establecerá un nuevo récord en cuanto al número de participaciones en el Mundial cuando dispute en Cerdeña su 214.ª prueba, superando la cifra alcanzada por el actual director del equipo, Jari-Matti Latvala, en su única participación en el Rally de Finlandia a principios de este año.

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Ogier es el piloto más laureado en la historia de la prueba italiana, donde logró su quinta victoria en 2025 junto a su copiloto Vincent Landais.

El Rally Italia Sardegna, que suele celebrarse en junio, se traslada este año a octubre por primera vez desde 2020 y se disputa sobre pistas de tierra rocosas y abrasivas. La sede del rally cambia de Olbia a la histórica ciudad de Alghero, en la costa noroeste.

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La carrera comienza el jueves por la tarde con una superespecial en el circuito de rallycross de Ittiri. El viernes se disputarán dos bucles de tres tramos en carreteras del noreste.

El sábado tiene un formato similar en una zona parecida, pero incluye una especial completamente nueva para cerrar cada bucle: Solorche.

El domingo habrá dos tramos en el noroeste que se recorren dos veces, con una zona final de cambio de neumáticos antes de que la segunda pasada por Sassari-Argentiera, que servirá como 'Power Stage' de cierre del rally y de la temporada. EFE

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