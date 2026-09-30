El psiquiatra Jim van Os vincula los traumas infantiles con el 30 % de las psicosis

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Palencia, 30 sep (EFE).- El psiquiatra e investigador neerlandés Jim van Os, uno de los referentes internacionales en el estudio de las psicosis, ha defendido un cambio de enfoque en salud mental que tenga en cuenta los factores ambientales y sociales, y ha señalado que hasta un 30 por ciento de la incidencia de la psicosis o la esquizofrenia es atribuible a factores de adversidad infantil.

Van Os, catedrático de Psiquiatría en el Centro Médico Universitario de Utrecht y profesor visitante del King’s College de Londres, ha pronunciado la conferencia inaugural de la VIII Jornada sobre Esquizofrenia que se ha celebrado este miércoles organizada por Fundación Hospitalarias Palencia.

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El psiquiatra ha planteado la necesidad de pasar de un modelo centrado exclusivamente en el diagnóstico y el tratamiento médico individual a otro que integre también la atención social, comunitaria y las experiencias de recuperación.

El psiquiatra ha explicado que la investigación genética y ambiental apunta a que los factores ambientales tienen un peso mayor del que tradicionalmente se ha considerado en el desarrollo de muchos trastornos psiquiátricos y, especialmente, de las psicosis.

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"Todos tenemos sensibilidad genética para la psicosis", ha afirmado Van Os, quien ha precisado que son determinados factores del entorno los que pueden favorecer que esa vulnerabilidad genética se traduzca en un episodio psicótico.

Entre ellos se ha referido a situaciones infantiles relacionadas con el abuso emocional, físico o sexual, pero también a otros factores como el consumo de cannabis o las condiciones del entorno social.

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Ha señalado que los estudios más recientes estiman que alrededor del 30 por ciento de la incidencia de psicosis o esquizofrenia puede atribuirse a este tipo de experiencias traumáticas en la infancia.

A su juicio, este dato debería tener consecuencias también en las guías clínicas, que todavía no recogen suficientemente la necesidad de identificar y tratar las consecuencias de estas situaciones.

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Sobre el consumo de cannabis ha citado un estudio realizado en Ontario (Canadá) tras su legalización, según el cual el consumo de esta sustancia podría explicar hasta el 20 por ciento de la incidencia de psicosis registrada tras la legalización del consumo.

"Si los factores ambientales juegan un papel importante, hay que prevenirlos y tratarlos", ha resumido.

Su propuesta pasa por ampliar el actual modelo asistencial y crear un "ecosistema" de atención en el que tengan cabida los servicios sanitarios, la atención social, los recursos comunitarios, el voluntariado y las denominadas escuelas de recuperación, en las que personas con experiencia propia en salud mental ayudan a otras a afrontar sus dificultades.

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El objetivo, ha explicado, es que las personas puedan elegir cómo quieren abordar sus problemas de salud mental, ya que la evidencia científica muestra una gran heterogeneidad entre pacientes.

"Cada persona necesita un enfoque individualizado para salir de este túnel que es el sufrimiento mental", ha apuntado.

Van Os ha puesto como ejemplo los experimentos que se desarrollan actualmente en seis regiones de Países Bajos para transformar el sistema de salud mental mediante una mayor diversificación de los recursos, colaboración entre profesionales y trabajo comunitario.

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A su juicio, este cambio no implica necesariamente incrementar los recursos, sino redistribuirlos, ya que considera que los sistemas sanitarios han invertido demasiado en el modelo médico individualizado y demasiado poco en salud pública y prevención.

El psiquiatra también ha defendido que una persona con esquizofrenia puede desarrollar una vida con participación y sentido, incluso cuando persisten síntomas o limitaciones.

"Vivir con esquizofrenia es posible", ha afirmado Van Os, para quien la recuperación no significa necesariamente la desaparición de todos los síntomas, sino que la persona pueda construir una vida que considere valiosa, útil y con sentido. EFE

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