El PSC propone cambiar el Código Penal para endurecer penas por tenencia ilícita de armas

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Barcelona, 30 sep (EFE).- El PSC presentará una proposición de ley en el Parlament, que luego deberá ser remitida al Congreso, que plantea modificar tres artículos del Código Penal para endurecer las penas por tenencia ilícita de armas, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

En la segunda jornada del debate de política general que tiene lugar en el Parlament, Illa ha dicho que la actual normativa está "desfasada" y ha subrayado el incremento de delitos registrados en Cataluña relacionados con la tenencia de estas armas y vinculados con el tráfico de drogas.

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En concreto, los socialistas proponen que en el caso de armas prohibidas o modificadas las penas pasen de los actuales 1 a 3 años hasta entre 2 y 4 años; y en el caso de armas cortas sin licencia la iniciativa plantea incrementar de los actuales entre 1 y 2 años a entre 18 meses y tres años.

Asimismo, se considerarían agravantes haber borrado el número del arma, haberla introducido en territorio español de forma ilegal o haberla modificado, al tiempo que la exhibición de un arma en público o ante menores o personas vulnerables impediría aplicar rebajas de pena.

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El grupo del PSC-Units apuesta por utilizar el artículo 87.2 de la Constitución, según el cual el Parlament puede remitir al Congreso una propuesta de modificación legislativa que, para ser efectiva, debería validar en último término la Cámara Baja. EFE

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