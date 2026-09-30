El portavoz del PSOE en Asamblea Ceuta: parece que Madrid quiere cerrar el partido aquí

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Ceuta, 30 sep (EFE).- El portavoz del PSOE y diputado en la Asamblea de Ceuta, Sebastián Guerrero, ha asegurado que la gestora establecida por la dirección del partido tras la dimisión de todos sus cargos del secretario general Miguel Ángel Pérez entrega el PSOE "a quienes lo alejaron de la calle y de su militancia" y da la impresión de que "quieren cerrar el partido aquí".

En un comunicado, Guerrero ha denunciado la "falta de consenso" y asegura que los intentos de diálogo con la dirección federal "no han sido escuchados", por lo que ha expresado su rechazo a la nueva gestora del PSOE ceutí, cuya composición, según denuncia, se ha decidido sin consensuarla con quienes actualmente desarrollan la labor política e institucional del partido en la ciudad.

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"No se ha contado con quienes estamos cada día en la Asamblea, defendiendo las propuestas socialistas y dando la cara ante los ciudadanos y nos enteramos anoche por un medio de la ultraderecha, donde se filtró antes de que nadie nos llamara", ha afirmado.

Ha lamentado que "se nos impone una gestora integrada en su mayoría por las mismas personas que formaban parte de la ejecutiva de Triano, como si repetir los mismos nombres fuera a resolver los problemas que arrastra el partido", ha señalado.

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Guerrero considera que esta decisión desaprovecha la oportunidad de abrir una etapa de autocrítica, diálogo y recuperación de la confianza. "El PSOE de Ceuta ha perdido el contacto con la calle y con su militancia y para cambiar esa situación hace falta escuchar, reconocer los errores y abrir el partido, por lo que dar continuidad a la misma estructura difícilmente puede servir para frenar su caída", ha advertido.

El portavoz socialista ha cuestionado también el criterio seguido por la dirección federal. "Esta gestora será legal, pero nace sin legitimidad, parece responder más a un reparto de favores que a una voluntad real de recuperar el partido y no entendemos qué hay detrás de esta decisión, pero sí sabemos que Ceuta y su militancia merecen explicaciones y respeto".

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Guerrero ha subrayado que se intentó alcanzar una solución acordada con Madrid. "Que lo sepan los militantes, los simpatizantes y los ciudadanos: hemos intentado hacer las cosas bien, hemos buscado coser, acercar posiciones y llegar a un entendimiento que permitiera recuperar al PSOE de Ceuta. No han atendido nuestras propuestas ni nuestra voluntad de diálogo", ha afirmado.

Frente a esta situación, ha hecho un llamamiento a la militancia. "A veces parece que Madrid quisiera cerrar definitivamente el partido en Ceuta y si esa es la intención, se encontrarán con militantes que tenemos sentido común, sabemos hacer autocrítica y creemos que esta situación se puede cambiar", ha dicho.

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Ha rechazado cualquier intento de silenciar las discrepancias mediante presiones: "No vamos a aceptar presiones, vengan de quien vengan porque expresar una opinión crítica y pedir explicaciones también es defender al PSOE. La lealtad al partido exige decir lo que está fallando y trabajar para corregirlo". EFE