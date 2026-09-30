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El PNV no estará en la "trinchera" a pesar de que los decretos no solucionarán la crisis

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Madrid, 30 sep (EFE).- El PNV ha subrayado este miércoles que, con los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros ayer, no se solucionará la crisis habitacional, "lo sabemos todos", aunque ha trasladado al Gobierno que no les encontrarán en la "trinchera", sino trabajando para alcanzar acuerdos.

La diputada de la formación vasca Maribel Vaquero ha dicho en el Congreso a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que, aunque los decretos hoy pueden evitar el desahucio de una persona vulnerable, no garantizarán mañana el acceso a una vivienda digna a cualquier persona que quiera iniciar un proyecto de vida.

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Asimismo, ha apuntado que hay que acabar con los abusos y proteger a las personas vulnerables, pero sin convertir al pequeño propietario en el enemigo: "se debe defender al inquilino sin criminalizar a quien pone una vivienda en alquiler".

En los pasillos del Congreso, desde el PNV han reconocido que recibieron el decreto de madrugada.

En una pregunta a la ministra de Vivienda en el Congreso, Vaquero ha destacado la voluntad de diálogo, altura de miras y capacidad de negociación del PNV, mientras que hay otros grupos -ha dicho- que parecen más empeñados en alimentar el desacuerdo que en encontrar soluciones.

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"No nos encontrará en la trinchera ministra, al PNV lo encontrarán trabajando para alcanzar acuerdos", ha añadido la diputada.

Asimismo, ha reclamado que se dé seguridad a los inquilinos y a los arrendadores, que se construyan más viviendas sociales, se limite la especulación, se regule el alquiler de temporada, se dé seguridad jurídica, incentivos y medidas eficaces, "más zanahoria y menos palo".

La ministra de vivienda ha reconocido al PNV la tarea de su grupo parlamentario, la colaboración con el gobierno y también el trabajo que en materia de vivienda llevan a cabo los socialistas vascos con el gobierno de Euskadi.

"Usted lo sabe, el acuerdo está siendo complicado en materia de vivienda". EFE

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