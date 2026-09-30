El Museo Sorolla abrirá su ampliación el 15 de octubre

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Madrid, 30 sep (EFE).- El Museo Sorolla, dependiente del Ministerio de Cultura, abrirá su ampliación al público el próximo 15 de octubre. Se trata de un edificio colindante a la casa del pintor valenciano en Madrid, que aún continúa cerrada por obras de rehabilitación.

El nuevo espacio, concebido por el estudio Nieto Sobejano Arquitectos, está ubicado en el edificio colindante a la casa museo y cuenta con entrada independiente por la calle de Zurbano.

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Esta ampliación, "planteada como una continuación del inmueble histórico", dota al museo de salas de exposiciones temporales y un auditorio, así como otras áreas y servicios destinados al tratamiento, almacenaje y gestión de sus colecciones, ha informado Cultura este miércoles.

Mientras tanto, la rehabilitación del edificio histórico, que permanece cerrado desde 2024, continúa con la intención de mejorar la accesibilidad, así como actualizar sus instalaciones.

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Es la primera vez, en los más de 110 años de historia del edificio, que se acomete una actuación integral de este tipo, ya que con anterioridad (en los años 40, 50, 80 del siglo XX y 2000) se habían realizado intervenciones de carácter parcial. EFE