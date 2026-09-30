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El Instituto Manolo Sanlúcar abre sus puertas para enseñar el flamenco "desde dentro"

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Diego Márquez

Sevilla, 30 sep (EFE).- El guitarrista y compositor Juan Carlos Romero es el encargado de dirigir el legado formativo de Manolo Sanlúcar en un instituto especializado en música de guitarra flamenca en Sevilla, que abre sus puertas con una apuesta por la enseñanza del flamenco "desde dentro".

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En una entrevista con EFE, Romero ha explicado que el Instituto Internacional de Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar nace sobre la premisa de que "el flamenco no es una música caprichosa".

Es una música "perfectamente organizada" y "explicada" en la herencia "muy bien estructurada" legada por las generaciones anteriores.

De ahí nacía el pensamiento de Manolo Sanlúcar, quien entendía que el flamenco necesitaba de una institución que "lo dignificara desde dentro" y fue el primer valedor de esta perspectiva pedagógica, ha indicado el director del instituto.

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"Creo que nadie pensó tanto sobre el flamenco, ni reflexionó tanto" sobre este arte, ha aseverado Romero.

"El flamenco siempre se había transmitido de forma oral y prácticamente en familia y es una música que necesitaba una cierta reflexión" para comprenderla y explicarla.

La Fundación Manolo Sanlúcar está en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y su eje formativo echa a andar ahora con unos 65 alumnos en Sevilla en una sede provisional con tres aulas y el material necesario para las clases, también telemáticas.

En esta sede del barrio de Los Remedios estará en principio este curso para trasladarse posteriormente a un edificio del arquitecto Aníbal González en el entorno de la avenida de la Cruz del Campo, propiedad de la fundación, una vez terminen las obras para su rehabilitación.

El instituto contará con una red de centros adscritos, que ya funciona en la provincia de Barcelona, con dirección de Paco Garfia y supervisión académica de Juan Carlos Romero.

Hay peticiones de tres países para la apertura de sedes de este instituto: Grecia, Francia y China.

Se trata de transmitir las "destrezas" para tocar la guitarra flamenca pero también todo lo que significa como "memoria viva" de los andaluces.

En Sevilla, Romero ultima los preparativos del inicio de las clases este jueves en encuentros como el mantenido este pasado martes por la mañana con el profesor Paco Jarana y los alumnos Daniel Castañeda, José Quevedo y Juan Anguita.

Sólo un rato con ellos permite comprobar que la guitarra flamenca, en palabras de Romero, conecta con una cultura de "una amplitud enorme", que significa costumbre, poesía, formas de hablar y de comportamiento, sentido del humor, psicología y "una mirada sobre el mundo".

Con Sevilla en la última semana de su XXIV Bienal de Flamenco, el discípulo ha recordado a su maestro, quien siempre tuvo en mente este proyecto, que no llegó a poner en marcha y le pidió que dirigiera.

Romero recorrió escenarios internacionales con Sanlúcar, y colaboró en algunos de sus trabajos discográficos más emblemáticos como 'Tauromagia'.

Entre colaboraciones, que han incluido a las mantenidas con figuras de la cultura contemporánea española como Carlos Saura o Enrique Morente, Romero ha explorado a lo largo de su carrera el diálogo de la guitarra flamenca con la poesía, la danza, la ópera, la música sinfónica, el góspel y la música procesional, como demuestra la composición de la marcha 'Para llorar su pena', dedicada a la Macarena.

En octubre de 2025 regresó a 'Medea' en el Teatro Real de Madrid, junto al Ballet Nacional de España y Eva Yerbabuena, y ahora tiene prácticamente terminado su próximo trabajo discográfico, que espera poder grabar en unos meses, una vez el instituto haya terminado de arrancar su actividad. EFE

(Foto) (Vídeo)

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