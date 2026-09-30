El Gobierno publicará mañana en el BOE el decreto de renovación automática de alquileres

Madrid, 30 sep (EFE).- El Gobierno publicará mañana en el BOE el decreto de renovación automática de los alquileres, que recoge la medida demandada por Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, según han señalado a EFE fuentes del Ejecutivo. EFE

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