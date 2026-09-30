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El Gobierno incorpora una parcela de la prisión de Ceuta para acoger a migrantes

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Madrid, 30 sep (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles un real decreto que incorpora una parcela del centro penitenciario de Ceuta para destinarla a la acogida de migrantes, con lo que ya son ocho las cedidas por la Administración General del Estado para este fin.

De esta forma, se modifica el real decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se declaraba la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta.

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Según el texto, firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este espacio cuenta con una "ubicación idónea" y una "superficie óptima" para facilitar la gestión.

La incorporación de esta parcela, cedida por el Ministerio del Interior, persigue ampliar la capacidad de los espacios habilitados para afrontar la situación de interés nacional y permitir su uso de forma inmediata.

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El Ejecutivo sostiene que desde el inicio de la crisis provocada por la entrada irregular de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, una de sus máximas prioridades para normalizar la situación ha sido el retorno de todos aquellos migrantes irregulares que permanecen allí.

Para ello, afirma, es "imprescindible" alojar temporalmente a todos estos migrantes en espacios específicos de acogida, y habilitar espacios e infraestructuras que puedan destinarse a ese uso de forma temporal.

De ahí que se modifique el real decreto para incorporar este nuevo terreno.

A continuación, el real decreto detalla infraestructuras del Estado disponibles:

1. Terrenos cedidos por Ministerio de Defensa en Loma Margarita.

2. Terrenos del Ministerio de Defensa en instalaciones de la Hípica.

3. Terrenos del Ministerio de Defensa en antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería.

4. Terrenos del Ministerio de Transición Ecológica de la explanada del Guano (antigua fábrica del Guano).

5. Terrenos del Ministerio de Defensa en Acuartelamiento K8.

6. Terrenos de Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en dos parcelas ampliación de poniente fase I del Puerto de Ceuta.

7. Terrenos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en Loma Colmenar D5 y E5. Casa 47.

8. Parcela perteneciente al Centro Penitenciario de Ceuta, cedida por el Ministerio del Interior. EFE

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