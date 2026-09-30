El Gobierno confía en sacar adelante los dos decretos de vivienda: "Somos optimistas"

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Madrid, 30 sep (EFE).- El Gobierno confía en sacar adelante el viernes en el Congreso de los Diputados los dos decretos sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros.

"Somos optimistas", han asegurado en los pasillos del Congreso fuentes del Ejecutivo, convencidas de que ningún partido de izquierda se puede negar a convalidarlos.

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Según han explicado, el Gobierno sigue trabajando con todos los grupos parlamentarios y todos, excepto PP y Vox, puede sentirse cómodos con el encaje logrado en ambos decretos.

Creen así que tanto Podemos como Junts, los dos partidos más reticentes a apoyarlos, finalmente lo harán. "El contexto social lo exige", han afirmado, al tiempo que han criticado la decisión del PP de rechazarlos.

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El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en declaraciones a los periodistas que su partido votará este viernes en contra de los dos decretos "trampa" y ha reclamado una legislación segura.

En el Gobierno, destacan que ambos textos incluyen medidas importantes para hacer frente a la crisis de la vivienda, a las que seguirán otras más adelante, mientras que el PP se hace la trampa a sí mismo, porque está sin argumentos.

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Subrayan que la única trampa que hay es la de Feijóo por llevar "años" sin decir quién paga su vivienda en Madrid, le piden que concrete qué es exactamente lo que le parece mal de los decretos e inciden en que los populares también podrían abstenerse en la votación del viernes.

Parte del Gobierno, no obstante, ve difícil convalidar el decreto que contiene únicamente la renovación automática de los alquileres mientras sí que es optimista con el otro decreto aprobado por el Consejo de Ministros con el resto de medidas sobre vivienda.

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Fuentes del ala económica del Ejecutivo reconocen la dificultad que tendrán para aprobar el decreto con la renovación de alquileres, por la oposición de Junts.

Con el partido de Carles Puigdemont, dicen las mismas fuentes, han mantenido intensas negociaciones y ahora solo cabe esperar a conocer su voto el viernes.

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Desde este sector del Gobierno inciden en la importancia de aprobar ambos textos, apelan a la responsabilidad y defienden que son medidas potentes que contribuyen a solucionar el problema de la vivienda.

Explican también que el primero de los decretos, el que contiene el grueso de las medidas, se ha logrado gracias a que todas los grupos han cedido en alguna de sus exigencias y gracias a ellos se ha logrado un equilibrio muy complejo. EFE

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