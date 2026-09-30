Espana agencias

El Gobierno confía en sacar adelante los dos decretos de vivienda: "Somos optimistas"

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- El Gobierno confía en sacar adelante el viernes en el Congreso de los Diputados los dos decretos sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros.

"Somos optimistas", han asegurado en los pasillos del Congreso fuentes del Ejecutivo, convencidas de que ningún partido de izquierda se puede negar a convalidarlos.

PUBLICIDAD

Según han explicado, el Gobierno sigue trabajando con todos los grupos parlamentarios y todos, excepto PP y Vox, puede sentirse cómodos con el encaje logrado en ambos decretos.

Creen así que tanto Podemos como Junts, los dos partidos más reticentes a apoyarlos, finalmente lo harán. "El contexto social lo exige", han afirmado, al tiempo que han criticado la decisión del PP de rechazarlos.

PUBLICIDAD

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en declaraciones a los periodistas que su partido votará este viernes en contra de los dos decretos "trampa" y ha reclamado una legislación segura.

En el Gobierno, destacan que ambos textos incluyen medidas importantes para hacer frente a la crisis de la vivienda, a las que seguirán otras más adelante, mientras que el PP se hace la trampa a sí mismo, porque está sin argumentos.

Subrayan que la única trampa que hay es la de Feijóo por llevar "años" sin decir quién paga su vivienda en Madrid, le piden que concrete qué es exactamente lo que le parece mal de los decretos e inciden en que los populares también podrían abstenerse en la votación del viernes.

Parte del Gobierno, no obstante, ve difícil convalidar el decreto que contiene únicamente la renovación automática de los alquileres mientras sí que es optimista con el otro decreto aprobado por el Consejo de Ministros con el resto de medidas sobre vivienda.

Fuentes del ala económica del Ejecutivo reconocen la dificultad que tendrán para aprobar el decreto con la renovación de alquileres, por la oposición de Junts.

Con el partido de Carles Puigdemont, dicen las mismas fuentes, han mantenido intensas negociaciones y ahora solo cabe esperar a conocer su voto el viernes.

Desde este sector del Gobierno inciden en la importancia de aprobar ambos textos, apelan a la responsabilidad y defienden que son medidas potentes que contribuyen a solucionar el problema de la vivienda.

Explican también que el primero de los decretos, el que contiene el grueso de las medidas, se ha logrado gracias a que todas los grupos han cedido en alguna de sus exigencias y gracias a ellos se ha logrado un equilibrio muy complejo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bogavante, brioche de trufa y un postre con lana de oveja: así fue el menú creado por Joan Roca que Felipe y Letizia sirvieron en la cena con los Macron

Los reyes Felipe VI y Letizia ofrecieron anoche una cena de Estado a Emmanuel y Brigitte Macron en el Palacio Real de Madrid durante la visita oficial del presidente francés

Bogavante, brioche de trufa y un postre con lana de oveja: así fue el menú creado por Joan Roca que Felipe y Letizia sirvieron en la cena con los Macron

Los expertos alertan de que la temporada de setas se verá afectada por las olas de calor, pero anticipan una cosecha abundante si llueve pronto

Una micóloga francesa describe cómo el estrés hídrico sufrido por los árboles y el suelo durante el verano condiciona ahora el desarrollo de distintas especies de hongo

Los expertos alertan de que la temporada de setas se verá afectada por las olas de calor, pero anticipan una cosecha abundante si llueve pronto

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé “medidas urgentes” para proteger la “función social de la vivienda”

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

Bomberos que se oponen a los desahucios se suman a la protesta de Sol: “Nuestro trabajo es salvar a personas, no lo contrario”

Integrantes de la Plataforma Bomberxs Contra los Desahucios denuncian que, en muchos casos, reciben avisos sin conocer que se trata de un lanzamiento y reclaman que los mandos revisen si estas intervenciones forman parte de sus funciones

Bomberos que se oponen a los desahucios se suman a la protesta de Sol: “Nuestro trabajo es salvar a personas, no lo contrario”

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

Cualquier inquilino con rentas inferiores a 33.007 euros anuales podrá acceder al beneficio fiscal al declarar el IRPF, según el texto definitivo del decreto de vivienda publicado en el BOE, que mantiene el límite de ingresos pero borra la condición geográfica

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

La Justicia de Ceuta y Defensa investigan las denuncias de torturas y vejaciones a migrantes tras el informe de Amnistía Internacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

El nuevo dron kamikaze “diseñado, programado, construido y probado en Marruecos”, capaz de alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros

Amnistía Internacional denuncia “tortura y tratos crueles” de militares españoles a los migrantes en Ceuta: “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”

ECONOMÍA

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

Nueva vuelta de tuerca del euríbor: se dispara en septiembre a máximos de dos años y encarece las hipotecas en 1.230 € anuales

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”