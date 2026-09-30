El Gobierno aprueba el reparto definitivo de días de pesca para la flota del Mediterráneo

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(Añade número de buques al lead y actualiza con información del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

Madrid, 30 sep (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este miércoles, en el Boletín Oficial del Estado, el listado definitivo de días de pesca asignados a los 549 buques de arrastre de fondo del Mediterráneo para 2026 y otra resolución con una distribución de una cuota extra de gamba roja de 55 toneladas en esas aguas.

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La resolución con el reparto definitivo de las jornadas de pesca por buque y grupo de buques de arrastre en el Mediterráneo añade "la reserva", es decir 5.651 días correspondiente al 7 % del total de los días atribuidos a España para este año y que no se habían repartido; también actualiza con una redistribución de los días aportados por los buques en baja definitiva y que no se han usado.

Los días sobrantes que no puedan ser utilizados antes del 31 de diciembre de 2026 podrán asignarse según el "mecanismo de optimización", según otra normativa.

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Por otro lado, el MAPA ha publicado en el BOE otra resolución por la que se actualizan los límites de capturas por buque de gamba roja en el Mediterráneo, para incluir 55 toneladas adicionales de cuota de las que dispone España tras un intercambio de cuota con Francia (28 toneladas) y la reserva de cupo de pesca de esa especie.

La actualización de los límites de pesca de gamba roja y el reparto extra afectan a 325 barcos, según ha precisado el MAPA, en un comunicado.

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Con esta asignación, "se culmina el reparto de las posibilidades de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo para 2026, con un número final de días equivalente al disfrutado en 2024, lo que aporta estabilidad y previsibilidad a la actividad", según el MAPA. EFE