El Gobierno amplía la capacidad de acción de los fondos públicos de internacionalización

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- El Gobierno ha ampliado de 350 a 500 millones de euros el límite máximo anual de aprobación de operaciones del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y ha flexibilizado el funcionamiento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM).

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el real decreto ley de medidas de respuesta a la crisis en Oriente Medio, por el que se extienden hasta final de año los descuentos a los carburantes y se limita la subida de la tarifa regulada del gas, entre otras medidas.

PUBLICIDAD

Además, este decreto amplía la capacidad de acción del FIEX al aumentar su límite de aprobación de operaciones de 350 a 500 millones de euros anuales ante el incremento de la actividad experimentado en los últimos años.

De hecho, la cercanía del volumen de operaciones aprobadas en 2025 (344 millones) al límite máximo impidió a Cofides presentar las operaciones identificadas, por lo que ese tope funcionó como una restricción a la operación. Cofides ya tiene identificadas operaciones por 460 millones para este año.

PUBLICIDAD

Además, el decreto flexibiliza el funcionamiento del FIEM para permitir la aceptación de garantías españolas en proyectos de financiación responsable con el objetivo de servir de apoyo a la inversión en el exterior de las pymes españolas.

Por otra parte, se modifica la ley de blanqueo de capitales para incorporar a los proveedores de servicios de criptoactivos como sujetos obligados con el objetivo de cerrar "un riesgo para el sistema financiero internacional y nacional por la posibilidad de utilizar este canal para operaciones ilícitas". EFE

PUBLICIDAD