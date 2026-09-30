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El descuento que se aplica a la gasolina pasa este jueves de 5 a 20 céntimos por litro

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Madrid, 30 sep (EFE).- El descuento sobre el impuesto de hidrocarburos que paga la gasolina pasará este jueves de los 5 céntimos actuales a 20 céntimos por litro, tal y como recoge el real decreto ley de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Irán publicado este miércoles en el BOE.

El grueso del decreto entrará en vigor el jueves, incluidos los nuevos descuentos para los carburantes, que en octubre serán de 20 céntimos por litro, lo que supone que el diésel mantendrá la ayuda actual (que ya es de 20 céntimos) pero se producirá un importante aumento en la de la gasolina (que en septiembre es de 5 céntimos).

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El descuento bajará en noviembre a 13 céntimos y en diciembre, a 6 céntimos, aunque podría recuperarse la ayuda de 20 céntimos por litro si la gasolina o el gasóleo se encarecen más de un 15 % (si lo hacen en septiembre, el descuento será de 20 céntimos en noviembre y 13 céntimos en diciembre; si la subida se produce en octubre, la ayuda será de 20 céntimos en diciembre).

El jueves también entran en vigor la limitación a la subida de la tarifa regulada del gas, que en el cuarto trimestre no podrá aumentar más de un 15 %, y de la bombona de butano, que quedará congelada en un máximo de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027.

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Asimismo, se mantienen hasta final de año la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrario y las ayudas al transporte terrestre (devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre).

El decreto también regula otras medidas, como la prohibición de despido para empresas beneficiarias de las ayudas o la cláusula para bajar los impuestos de la electricidad y el gas si se encarecen más de un 15 %. EFE

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