El decreto de prórroga automática de los alquileres podría tener una vida muy efímera

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Madrid, 30 sep (EFE).- El segundo decreto de vivienda aprobado ayer, el que recoge la prórroga automática de los alquileres que había demandado Sumar y el Sindicatos de Inquilinas, podría llegar a estar en vigor unas horas.

Después de que el gobierno de coalición PSOE-Sumar acordaran este martes finalmente aprobar en dos decretos diferenciados un paquete de medidas en materia de vivienda que se ha visto acelerado por el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, en Madrid, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles solo uno de ellos.

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Es el que recoge un conjunto de medidas entre las que figuran aquellas relacionadas con los desahucios, el alquiler de habitaciones, las prohibiciones para los llamados "fondos buitre", así como las medidas en materia fiscal o las ayudas a la compra.

En la redacción de este primer texto, de 96 páginas, se ha estado trabajando hasta las últimas horas y hoy se ha remitido a los grupos parlamentarios. Su entrada en vigor, según marca el texto, será al día siguiente de su publicación en el BOE.

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Sin embargo, el segundo decreto, el que se refiere a la prórroga automática de los alquileres, no se ha publicado hoy en el BOE, aunque el borrador del texto se ha pasado hoy a los grupos.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo, este orden responde a que la última norma publicada es la que prevalece.

De esta forma, mientras este segundo decreto establece que los contratos son indefinidos, el primero de los dos decretos, el único que se ha publicado este miércoles, los fija hasta diciembre de 2028.

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En cualquier caso, ambos reales decretos ley se llevarán este viernes al Congreso de los Diputados para su convalidación en una sesión extraordinaria que comenzará a las 11:00 horas.

Sin embargo, en estos momentos no están asegurados los votos necesarios para que salgan adelante, especialmente este segundo que recoge la prórroga automática del alquiler.

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De no convalidarse, como ocurrió en marzo pasado, ambos decretos decaerían. Con carácter general, los reales decretos ley suelen entrar en vigor un día después de su publicación en el BOE, aunque puede ocurrir que algunos artículos o disposiciones tengan una fecha de entrada en vigor distinta.

En el caso del segundo decreto de prórrogas automáticas de alquiler, podría darse el caso de que entre en vigor el mismo viernes que puede decaer en el Congreso.

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Una vez que se aprueba, el Gobierno tiene un plazo de 30 días para llevar a convalidar un decreto en el Congreso de los Diputados, sin embargo con estos dos textos el Ejecutivo ha anunciado una sesión extraordinaria para este viernes dada la urgencia del problema y mientras sigue la presión social en las calles.

Con el anterior decreto de vivienda de febrero, se apuraron los plazos, de forma que las medidas que recogía estuvieron en vigor el tiempo que pasó desde que entró en vigor tras su publicación en el BOE hasta que fue rechazado en el Congreso, cerca de un mes después, momento en el que decayó definitivamente. EFE

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