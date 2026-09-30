Detenido un fugitivo francés de un grupo dedicado a robos a escala internacional

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Orihuela (Alicante), 30 sep (EFE).- Un hombre de 29 años con una orden europea de detención (OEDE) ha sido capturado en Orihuela (Alicante) por formar parte de un grupo delictivo dedicado a los robos que operaba a escala internacional.

Según la Policía Nacional, este individuo, al parecer francés, podrían enfrentarse a una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de 375.000 euros por los delitos de robo con violencia, pertenencia a grupo criminal y receptación.

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El país galo dictó la orden de búsqueda y comunicó a la Policía Nacional que tenía sospechas de que se había escondido en la provincia de Alicante, lo que activó una investigación que le localizó y detuvo en Orihuela.

Los hechos que motivaron la detención ocurrieron en 2024 en la ciudad francesa de Bayeux donde el reclamado estuvo implicado en dos robos de joyas con un perjuicio total de 500.000 euros.

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La investigación también pudo determinar su implicación en un grupo delictivo estructurado dedicado a los robos con violencia que actuaba de manera concertada y organizada a escala internacional, hechos por los que podría enfrentarse a una pena máxima de 15 años de prisión y multa de 375.000 euros.

Tras la práctica de las diligencias policiales, este hombre ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. EFE

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