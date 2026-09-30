Desactivada alerta por lluvias en Cataluña, que dejan 14 personas trasladadas a hospitales

Guardar

Barcelona, 30 sep (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha desactivado este miércoles la alerta del plan Inuncat al finalizar el episodio de lluvias intensas que ayer afectaron a Cataluña, y que han dejado catorce personas trasladadas a diferentes centros sanitarios, ocho en estado menos grave y seis de carácter leve.

La Generalitat ha dado por finalizada la alerta tras la última previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña, que no contempla para hoy precipitaciones intensas, aunque advierte de que las lluvias pueden volver mañana por la tarde a la mitad oeste de Cataluña, informa Protección Civil.

PUBLICIDAD

Aunque los caudales se mantienen por encima de los valores ordinarios, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha informado de que la situación de los ríos y rieras de las comarcas de La Selva, Gironés y Baix Empordà se ha normalizado, al igual que la riera Gotarra, en la cuenca del Ter, y del río Daró, en La Bisbal d’Empordà, en Girona.

Durante este episodio de lluvias intensas, el teléfono de emergencias 112 recibió 1.788 llamadas por 1.350 incidentes, de las que 581 procedieron de la comarca del Barcelonès, 473 del Vallès Occidental y 380 del Baix Llobregat.

PUBLICIDAD

Por su parte, Bomberos de la Generalitat recibió 864 avisos: el servicio más destacado fue el rescate de una mujer de 34 años y de su bebé de cinco meses, que quedaron atrapados en el coche en el que viajaban y que estaba siendo arrastrado por la riera Canyars en Gavà (Barcelona).

Madre e hijo son dos de las 14 personas evacuadas a centros sanitarios, en este caso, en estado leve, al Hospital de Sant Boi.

Por regiones de emergencias, la Metropolitana Sur registró 433 avisos, seguida de la Metropolitana Norte, con 377, y la de Girona, con 69, mientras que los municipios en los que se realizaron más servicios fueron Sant Cugat del Vallès, L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat.

PUBLICIDAD

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) recibió 67 avisos con un total de 63 personas afectadas, de las que 14 requirieron ser evacuadas a centros sanitarios.

En estos momentos, solo una carretera permanece cortada, la BV-1415 entre Cerdanyola del Vallès y Barcelona por desprendimientos en la calzada, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). EFE

PUBLICIDAD