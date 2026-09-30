Espana agencias

Defensa dará al juez denuncia de Amnistía sobre torturas de militares a migrantes en Ceuta

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa remitirá a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de la ONG Amnistía Internacional, conocido este miércoles, que denuncia torturas y vejaciones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas a los migrantes que permanecen en Ceuta.

Fuentes del Ministerio han señalado que, además, instará al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a "investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales" con el objetivo de "preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas".

PUBLICIDAD

El Ministerio que dirige Margarita Robles se ha referido así al informe elaborado por la entidad social tras una investigación sobre el terreno entre el 10 y el 15 de septiembre.

Durante la visita, la entidad recogió 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a los migrantes, llegando a actuar algunos de noche y encapuchados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Organizaciones sociales rechazan el decreto del Gobierno para acelerar las expulsiones en Ceuta: “Tendría consecuencias fatales para el derecho al asilo”

Las entidades alertan de que la norma permitiría impedir la permanencia en España de solicitantes de asilo mientras se resuelven sus casos

Organizaciones sociales rechazan el decreto del Gobierno para acelerar las expulsiones en Ceuta: “Tendría consecuencias fatales para el derecho al asilo”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 30 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 30 septiembre

Cierra el restaurante LomoAlto & LomoBajo, el templo de las carnes que llevaba una década triunfando en el Eixample

Este restaurante especializado en carnes maduradas y dividido en dos propuestas diferenciadas se despide sin explicar los motivos del cierre

Cierra el restaurante LomoAlto & LomoBajo, el templo de las carnes que llevaba una década triunfando en el Eixample

Los secretos de los jardineros para disfrutar de un vergel bonito en otoño con menos tareas y más tiempo libre

El otoño puede ser una de las épocas más bonitas del jardín sin exigir horas de trabajo. Estos trucos ayudan a mantenerlo cuidado con el mínimo esfuerzo

Los secretos de los jardineros para disfrutar de un vergel bonito en otoño con menos tareas y más tiempo libre

Cinco árboles que nunca deberías tener cerca de casa, según un especialista en poda y tala: “El problema no se ve al principio”

Estas especies pueden levantar el pavimento con sus raíces o resecar el terreno por su demanda de agua

Cinco árboles que nunca deberías tener cerca de casa, según un especialista en poda y tala: “El problema no se ve al principio”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Lituania se abre a pagar para tener tropas estadounidenses de forma permanente o una base militar en su territorio

Lituania se abre a pagar para tener tropas estadounidenses de forma permanente o una base militar en su territorio

Puso su camper a la venta en internet y perdió 45.000 euros: un estafador mostró un justificante falso de transferencia y la revendió por 25.000 euros dos días después

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

La Justicia de Ceuta y Defensa investigan las denuncias de torturas y vejaciones a migrantes tras el informe de Amnistía Internacional

ECONOMÍA

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

La letra pequeña del decreto contra los fondos buitre: podrán seguir comprando vivienda por el 70% de su valor y desahuciar a inquilinos que no cumplan condiciones

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”