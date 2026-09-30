Defensa dará al juez denuncia de Amnistía sobre torturas de militares a migrantes en Ceuta

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Madrid, 30 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa remitirá a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de la ONG Amnistía Internacional, conocido este miércoles, que denuncia torturas y vejaciones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas a los migrantes que permanecen en Ceuta.

Fuentes del Ministerio han señalado que, además, instará al Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas a "investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales" con el objetivo de "preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas".

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El Ministerio que dirige Margarita Robles se ha referido así al informe elaborado por la entidad social tras una investigación sobre el terreno entre el 10 y el 15 de septiembre.

Durante la visita, la entidad recogió 22 testimonios directos que atribuyen a militares que patrullan la ciudad palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles a los migrantes, llegando a actuar algunos de noche y encapuchados. EFE

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