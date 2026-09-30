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De Frodo y Sam a 'Los Serrano': Todo listo en Málaga para la Comic-Con de los reencuentros

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Málaga, 30 sep (EFE).- La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga arrancará este jueves con 300 horas de contenido y numerosos artistas invitados que llevarán al reencuentro, entre otros, de los actores que encarnaron a Frodo y Sam en 'El Señor de los Anillos' o de los protagonistas de la exitosa serie española 'Los Serrano'.

Del 1 al 4 de octubre pasarán por este recinto, de más de 85.000 metros cuadrados, artistas de la talla de Elijah Wood, Karl Urban y Sean Astin de 'El señor de los anillos'; Christopher Lambert; Casper Van Dien, Dina Meyer, Michel Ironside, Jake Busey y Denise Richards de 'Starships Troopers'; Jason Lee; Aya Cash (The Boys); Kevin Smith; Mira Sorvino, o Iñaki Godoy, Emily Ruddd y Taz Skylar, de 'One Piece'.

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En esta ocasión no habrá un invitado de honor como lo fue Arnold Schwarzenegger el año pasado, y se opta por nombres punteros en las diferentes categorías.

El cómic traerá a John Romita Jr, quien además ha creado el cartel del evento con dos superhéroes sobre la torre norte de la Catedral de Málaga. También estarán Jorge Jiménez (Batman), Michael Golden (Doctor Strange); Rick Leonardi y Pepe Larraz (X-Men); o Dan Mora (Superman).

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De España se podrá ver el reencuentro de la exitosa serie de 'Los Serrano', con algunos de sus actores como Antonio Resines, Antonio Molero, Fran Perea, Víctor Elías, Verónica Sánchez o Natalia Sánchez.

Además, habrá una presencia destacada de Disney, que ya ha anunciado presentaciones exclusivas.

Habrá también una sesión de dibujo con Yoichi Takahashi, creador de 'Campeones' y, en su primera visita a Europa, los autores Macchiro y Subaru conversarán sobre Bibliomanía. En animación, Sony llevará a la Comic-Con 'Messi and the Giants'.

El creador de 'Lemmings' y 'Grand Theft Auto', Dave Jones, encabeza el cartel de videojuegos, en el que también estará Yoshihiro Ueda, de 'Dragon Ball', y Akira Yamaoka, compositor de 'Silent Hill'.

La edición de 2026 amplía su superficie y superará los 85.000 metros cuadrados -unos 25.000 m2 más que el año pasado- con mucho más espacio exterior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, incluida una carpa de 50.000 metros cuadrados con noventa estantes para artistas invitados, según ha explicado la organización.

El objetivo de público, según los organizadores, no será superar las cifras totales del año pasado, de unos 90.000 asistentes, sino que la experiencia sea más satisfactoria, sin tantas aglomeraciones y evitando el gran problema de la pasada edición, las numerosas colas.

Los flujos de entrada y salida a las diferentes zonas se modifican, se saca mucho contenido al exterior y este año se podrá entrar con comida y bebida del exterior.

El objetivo ha sido crear un evento "pensado para el fan" y para ello se ha apostado por mejorar la experiencia y por grandes nombres del cine, las series, el cómic, el anime y los videojuegos, según ha detallado su director, Fernando Piquer.

Además, como novedad este año hay una aplicación en la que los fans podrán informarse de la presencia de sus artistas favoritos, filtrar y ordenar su propia agenda, para planificar la convención y sacarle el máximo partido. EFE

(Foto) (Vídeo)

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