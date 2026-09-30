Cuerpo pide responsabilidad a Podemos que exige no trocear el decreto de vivienda

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Madrid, 30 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido a Podemos "responsabilidad con los votos" para que apoyen el próximo viernes los decretos de vivienda, pero la formación morada le ha exigido que "no trocee el 'decreto Maricarmen'".

En respuesta a una pregunta de la portavoz del grupo Podemos Ione Belarra este miércoles en el Pleno, el ministro de Economía le ha explicado que, "si no se aprueban las medidas, no hay escudo hasta 2030, no existen límites a la compra especulativa, no hay control al alquiler de temporada y de habitaciones y no hay ahorro para 1,6 millones de inquilinos".

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"Seamos responsables con los votos" para aprobar el decreto, ha dicho Cuerpo. "Empecemos con el viernes, contamos con ustedes", ha añadido.

Por su parte, Belarra ha reprochado a Cuerpo que, "mientras la gente está en la calle exigiendo terminar con el negocio de la vivienda, ustedes están tratando de hacer trampa, troceando el 'decreto Maricarmen' que el sindicato de inquilinas les ha pedido que traigan completo".

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Y todo, ha añadido, "para intentar frenar la movilización social y lavarse la cara. Ya vale, esta vez no va a colar".

"Si quieren frenar el problema de la vivienda, traigan el decreto completo y tomen medidas estructurales, como la expropiación de vivienda a los fondos buitre", ha reclamado Belarra, algo que "si no hacen por amor, háganlo por interés electoral". EFE

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