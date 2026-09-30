Cuerpo insta al PP a posicionarse sobre las medidas de vivienda: ¿Dónde estarán ustedes?

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido este miércoles en el Congreso al PP que diga si va a apoyar las medidas de vivienda que se van a votar el viernes.

"¿Qué van a votar ustedes? ¿Dónde estarán ustedes?", ha cuestionado Cuerpo en la sesión de control al diputado popular Elías Bendodo, que ha criticado la improvisación de los decretos aprobados ayer por el Consejo de Ministros.

PUBLICIDAD

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado al grupo popular a que "sean útiles para España" dando su apoyo el viernes a los dos decretos de vivienda.

"¿Van a votar a favor de la gente de este país o van a seguir haciendo lo que hacen? Porque su voto en contra va a permitir que los caseros sigan incrementando el precio de la vivienda (...) que se desahucie a la gente en España", ha reclamado la ministra a la diputada del PP Mirian Guardiola.

PUBLICIDAD

"Son una banda (...) Y usted es un suavón: ni una mala palabra ni una buena acción", ha cargado en su pregunta Bendodo, que ha acusado a Cuerpo de ser "el vicepresidente de un barco en llamas".

"Es un faltón y bastante impresentable", ha replicado Cuerpo, que ha enumerado algunas de las medidas sobre vivienda aprobadas ayer y que se busca convalidar el viernes en el Congreso.

PUBLICIDAD

El vicepresidente también ha exigido responsabilidad a la diputada popular Ester Múñoz que ha acusado al Gobierno de querer "cambiar de pantalla" mientras que la situación en Ceuta sigue siendo "la de menores violadas y niños que no pueden ir al colegio".

"No me hable de cambiar de pantalla (...) cuando usted solo conoce la situación de oídas", ha contestado el vicepresidente primero, que ha defendido que el Gobierno sigue trabajando para avanzar en la recuperación de los espacios públicos en la ciudad autónoma, en la tramitación de expedientes.

PUBLICIDAD

"¿Qué está haciendo el PP?", ha reiterado Cuerpo.

El vicepresidente también ha defendido las medidas tomadas por el Gobierno para paliar los efectos de la subida de precios como consecuencia del repunte de la energía.

PUBLICIDAD

"Hemos amortiguado hasta el 50 % de la subida de los precios de los carburantes", ha señalado Cuerpo ante las críticas del PP de no atajar los efectos de la inflación.

"Se tiraron un mes tirados a la bartola", ha reprochado el popular José Vicente Marí en una sesión de control donde también el diputado de VOX José María Figaredo ha acusado al Gobierno de no hacer nada ante la "inflación que devora la riqueza" de los españoles.

PUBLICIDAD

"Son ustedes como ese mal estudiante que hecha siempre la culpa a los demás (...) Su única estrategia es subir impuestos (...) y mientras nos venden humo", ha dicho Figaredo. EFE