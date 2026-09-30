Espana agencias

Cuerpo insta al PP a posicionarse sobre las medidas de vivienda: ¿Dónde estarán ustedes?

Guardar

Madrid, 30 sep (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido este miércoles en el Congreso al PP que diga si va a apoyar las medidas de vivienda que se van a votar el viernes.

"¿Qué van a votar ustedes? ¿Dónde estarán ustedes?", ha cuestionado Cuerpo en la sesión de control al diputado popular Elías Bendodo, que ha criticado la improvisación de los decretos aprobados ayer por el Consejo de Ministros.

PUBLICIDAD

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha emplazado al grupo popular a que "sean útiles para España" dando su apoyo el viernes a los dos decretos de vivienda.

"¿Van a votar a favor de la gente de este país o van a seguir haciendo lo que hacen? Porque su voto en contra va a permitir que los caseros sigan incrementando el precio de la vivienda (...) que se desahucie a la gente en España", ha reclamado la ministra a la diputada del PP Mirian Guardiola.

PUBLICIDAD

"Son una banda (...) Y usted es un suavón: ni una mala palabra ni una buena acción", ha cargado en su pregunta Bendodo, que ha acusado a Cuerpo de ser "el vicepresidente de un barco en llamas".

"Es un faltón y bastante impresentable", ha replicado Cuerpo, que ha enumerado algunas de las medidas sobre vivienda aprobadas ayer y que se busca convalidar el viernes en el Congreso.

El vicepresidente también ha exigido responsabilidad a la diputada popular Ester Múñoz que ha acusado al Gobierno de querer "cambiar de pantalla" mientras que la situación en Ceuta sigue siendo "la de menores violadas y niños que no pueden ir al colegio".

"No me hable de cambiar de pantalla (...) cuando usted solo conoce la situación de oídas", ha contestado el vicepresidente primero, que ha defendido que el Gobierno sigue trabajando para avanzar en la recuperación de los espacios públicos en la ciudad autónoma, en la tramitación de expedientes.

"¿Qué está haciendo el PP?", ha reiterado Cuerpo.

El vicepresidente también ha defendido las medidas tomadas por el Gobierno para paliar los efectos de la subida de precios como consecuencia del repunte de la energía.

"Hemos amortiguado hasta el 50 % de la subida de los precios de los carburantes", ha señalado Cuerpo ante las críticas del PP de no atajar los efectos de la inflación.

"Se tiraron un mes tirados a la bartola", ha reprochado el popular José Vicente Marí en una sesión de control donde también el diputado de VOX José María Figaredo ha acusado al Gobierno de no hacer nada ante la "inflación que devora la riqueza" de los españoles.

"Son ustedes como ese mal estudiante que hecha siempre la culpa a los demás (...) Su única estrategia es subir impuestos (...) y mientras nos venden humo", ha dicho Figaredo. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Javier Quintero, psiquiatra: “Los amigos que dejan huella no son los que hacen más fácil la vida, sino quienes permanecen cuando se complica”

El especialista señala cuáles son dos las dos características que determinan la calidad de una amistad

Javier Quintero, psiquiatra: “Los amigos que dejan huella no son los que hacen más fácil la vida, sino quienes permanecen cuando se complica”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

El creador de contenido en redes sociales explica cómo este hábito a la hora de conducir que puede acelerar el desgaste de la pieza

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

El nuevo dron kamikaze “diseñado, programado, construido y probado en Marruecos”, capaz de alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros

La aeronave autónoma de largo alcance puede orientarse sin depender de señales de posicionamiento por satélite, según la compañía

El nuevo dron kamikaze “diseñado, programado, construido y probado en Marruecos”, capaz de alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

A partir de enero, quienes no acrediten 38 años y seis meses cotizados deberán esperar hasta los 67 años para acceder a la pensión completa, según el nuevo calendario oficial

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

‘El Hormiguero’ que arrasa fuera de España: así es ‘Furnicutele’, el sorprendente clon rumano del programa de Pablo Motos

La adaptación de Antena 1 mantiene las hormigas, los retos y buena parte de la estética del formato español, y ya presume de buenos datos de audiencia en Rumanía

‘El Hormiguero’ que arrasa fuera de España: así es ‘Furnicutele’, el sorprendente clon rumano del programa de Pablo Motos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

El nuevo dron kamikaze “diseñado, programado, construido y probado en Marruecos”, capaz de alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros

Amnistía Internacional denuncia “tortura y tratos crueles” de militares españoles a los migrantes en Ceuta: “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”

La Audiencia de A Coruña condena a una aseguradora a pagar 6.823 euros a un hospital privado por los gastos médicos de dos heridas en un accidente de tráfico en Ferrol

Fátima Zahra el Mansouri se convierte en la primera mujer en ser primera ministra de Marruecos tras el nombramiento de Mohamed VI: “Es un momento histórico”

ECONOMÍA

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

Nueva vuelta de tuerca del euríbor: se dispara en septiembre a máximos de dos años y encarece las hipotecas en 1.230 € anuales

Las ayudas al alquiler aprobadas por el Gobierno no llegarán a todos: depende de dónde vivan los inquilinos, y los de Madrid se quedarán fuera

El sector inmobiliario se rebela contra los decretos de Sánchez: “No solucionan la falta de oferta y cargan el problema en los propietarios”

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”