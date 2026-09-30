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Ceuta empieza a perimetrar la playa de Benítez para evitar nuevo asentamiento de migrantes

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Ceuta, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha comenzado esta mañana a perimetrar la playa de Benítez, que ayer fue desalojada de migrantes por la Policía Nacional, para impedir que estas personas puedan volver a este lugar para establecer un asentamiento próximo a la planta desaladora.

Fuentes del Gobierno ceutí han confirmado a EFE que los trabajos de perimetraje de la playa se han iniciado con la intención de situar unos elementos que impidan a estas personas volver a acceder a este núcleo de baño para montar nuevas tiendas de campaña.

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El proceso se ha iniciado después de que el área de Medio Ambiente haya procedido en las últimas a la retirada de hasta 16.000 kilos de residuos entre cartones, tiendas, maderas y todo tipo de utensilios que eran utilizados por estas personas.

Esta playa así como unas escolleras cercanas habían sido ocupadas, a pesar de estar situada junto a la planta desaladora de la ciudad, una infraestructura considerada estratégica.

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La actuación se ha podido producir después de que los aproximadamente 400 migrantes que ocupaban este lugar fueran desalojados este martes por la Policía Nacional para ser trasladados al centro de acogida temporal de Loma Colmenar.

El traslado se produjo en autobuses y antes de que muchos de ellos fueran filiados en el CATE optaron por volver de forma voluntaria a Marruecos, siendo una de las jornadas donde más retornos voluntarios se han producido en los últimos días.

Los que fueron filiados se trasladaron a las tiendas habilitadas en la explanada de Loma Colmenar. EFE

(foto)

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