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CCOO recuerda que las mutuas son asociaciones de empresarios y no deben decidir las altas

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Madrid, 30 sep (EFE).- CCOO ha recordado que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social están reconocidas como asociaciones de empresarios, con lo que otorgarle la competencia para dar el alta a los trabajadores en situación de incapacidad temporal supondría "un claro conflicto de intereses".

En un comunicado, el sindicato ha rechazado frontalmente la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de aumentar las competencias de las mutuas para que den altas médicas.

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El sindicato considera que el reconocimiento de una prestación por baja médica debe seguir estando reservado a funcionarios públicos para garantizar el acceso objetivo a los derechos sociales de las personas trabajadoras.

Para CCOO el fenómeno de las bajas laborales requiere una respuesta sanitaria para garantizar la recuperación de la salud en el menor tiempo posible.

Recuerda que desde el diálogo social se han impulsado propuestas como la suscripción de convenios de colaboración autonómicos para que los servicios públicos de salud puedan tener a su disposición los recursos de las mutuas para adelantar pruebas y procesos de rehabilitación a trabajadores de baja médica.

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Baleares, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y el INGESA que gestiona Ceuta y Melilla han firmado estos convenios, si bien aún faltan la mayoría de autonomías, a las que CCOO hace un llamamiento para que activen esta colaboración que puede contribuir a mejorar los indicadores de incapacidad temporal.

La solución al incremento de las bajas en los últimos años pasa, a juicio del sindicato, por aumentar los medios públicos y por utilizar los recursos ociosos de las mutuas.

CCOO hace hincapié en que las mutuas son organizaciones dirigidas por personas designadas desde las empresas, que se financian exclusivamente con cotizaciones sociales y gestionan exclusivamente prestaciones públicas de Seguridad Social.

Frente a este modelo, CCOO ha propuesto que las mutuas colaboradoras pasen a integrarse en la propia Seguridad Social, convirtiéndolas en parte del sistema público. EFE

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