Caballero celebra que Louzán vea a Balaídos cerca de ser ser una de las sedes mundialistas

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Vigo, 30 sep (EFE).- El alcalde de Vigo, Abel Caballero, celebró este miércoles que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, vea ahora al estadio de Balaídos con “opciones” de ser una de las once sedes españolas del Mundial 2030 de fútbol.

“Louzán decía en una entrevista que, con Valencia y Vigo, completamos las once sedes del Mundial de España. Es tarde, pero todo aquello que vaya en la dirección de apoyar la candidatura de Vigo es muy importante para nosotros”, declaró el regidor socialista.

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En una entrevista con ElDesmarque, el presidente de la RFEF explicaba que la reforma de ampliación del aforo de Balaídos permitiría al estadio vigués cumplir los requisitos exigidos por la FIFA para ser sede mundialista.

“En Balaídos se está rematando una primera reforma global que nos llevará a poco más de 30.000 espectadores y queda una segunda de más de 11.000 para cumplir los criterios que FIFA había marcado, que son un mínimo de 41.000 espectadores que tiene que tener el estadio. Por lo tanto, con Vigo y Valencia se cumplirían las dos sedes que están deseando entrar y cumpliríamos además con lo que se firmó: 11 sedes en España, 6 en Marruecos y 3 en Portugal”, explicó Louzán.

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En este sentido, Caballero prometió que Vigo va a cumplir “con todos los requisitos”, ya que en este momento, puntualizó, “sólo falta que la Diputación de Pontevedra pague un tercio del coste de la grada y que la Xunta pague otro tercio porque el ayuntamiento pagará el otro tercio”.

El Mundial de 2030 estará organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo. EFE

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Dmg/cmm