Bildu votará sí a los dos decretos de vivienda porque "los que están peor lo necesitan"

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Madrid, 30 sep (EFE).- El portavoz de Vivienda de Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha confirmado este miércoles que su grupo votará a favor de los dos decretos ley de vivienda que aprobó ayer el Gobierno porque, aunque no los considera "suficiente", cree que "los que están en peor situación necesitan esas medidas".

En una rueda de prensa en el Congreso, Matute ha explicado que Bildu hubiera "ido mucho más lejos" en las medidas que recogen los decretos, pero ha admitido que las aprobadas por el Ejecutivo "ayudarán a paliar de manera inmediata las dificultades de miles de personas y de familias".

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Tras subrayar que Bildu "jamás va a anteponer el cálculo político a las necesidades de la gente", ha recalcado que su grupo ha decidido su voto con "responsabilidad" y "altura de miras".

A su juicio, uno de los decretos es de "emergencia" y el otro (el de la renovación automática de contratos) es "estructural", y para apoyar ambos ha apelado también a la "derecha vasca" (PNV).

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No obstante, ha admitido que el primero tiene más "visos de salir adelante" el viernes y ha explicado que, si el otro "no sale", exigirá que se presente como proyecto de ley.

Ha aprovechado para pedir también que el Gobierno vasco haga uso de las nuevas herramientas que proporcionan y también que declare zona tensionada todo el territorio.EFE

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