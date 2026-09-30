Alcalde de Barcelona aboga por eliminar el uso de la vivienda como inversión o turístico

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Barcelona, 30 sep (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha abogado por eliminar su uso como inversión o turístico para garantizar el acceso a la vivienda y ha sostenido que "esto es lo que hacen los decretos que el Consejo de Ministros ha aprobado" y que el viernes llegarán al Congreso.

"El reto fundamental de la ciudad es garantizar el derecho a quedarse de su gente. Toda medida que vaya en el sentido de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental, todo aquello que vaya en el sentido de limitar el máximo posible o eliminar su uso como una inversión o como un uso turístico, o como cualquier otro que no sea para vivir, creo que va en la buena dirección", ha considerado Collboni.

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El alcalde de Barcelona ha expuesto esta posición en su participación en el foro ‘BCN Despierta 2026’, organizado por Crónica Global, cuando el director de este medio, Ignasi Jorro, y el director de Metropoli, Manel Manchón, le han pedido que valorase los decretos de vivienda que aprobó este martes el Gobierno.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, Casa Seat acoge la cuarta edición de este foro de reflexión sobre el modelo de ciudad, y sobre el presente y futuro de la capital catalana, con representantes institucionales y expertos que tratarán sobre vivienda, defensa, tecnología e industria.

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En su intervención en el foro, el alcalde de Barcelona ha hecho valer que en Barcelona está aplicando la ley de vivienda y, con la regulación de los alquileres que impiden las subidas abusivas se han contenido los precios.

También que 10.000 pisos de la ciudad volverán a ser para vivir en la ciudad en 2028 con la eliminación de las licencias de uso turístico y que en este mandato han bajado un 30 % las compras de edificios enteros por parte de fondos especulativos. EFE

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