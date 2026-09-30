Aitor Ruibal, por vez primera con el grupo tras su operación en mayo

Guardar

Sevilla, 30 sep (EFE).- El centrocampista y uno de los capitanes del Betis Aitor Ruibal se ejercitó este miércoles de forma parcial con el grupo por primera vez desde que fue operado el pasado 15 de mayo del menisco externo.

El Betis informó de este avance en la recuperación de Ruibal en la fase final de su puesta a punto para volver a jugar con normalidad después de haberlo hecho en los últimos tres años con molestias en la rodilla que le obligaron a pasar por el quirófano al final del pasado ejercicio.

PUBLICIDAD

El equipo del chileno Manuel Pellegrini se ejercitó en la ciudad deportiva bética antes de jugar este jueves en La Cartuja un amistoso ante el Ceuta a beneficio de Cáritas de la ciudad autónoma y en apoyo de la población ceutí.

Siguen con sus respectivas selecciones Ez Abde (Marruecos), Troy Parrott (Irlanda), Álvaro Fidalgo (México), Facundo Bernal (Uruguay), Valentín Gómez (Argentina), Junior Firpo (República Dominicana); y Angel Ortiz, Manu González y Morante (España sub-21).

PUBLICIDAD

Junto a ellos, no estará tampoco en el amistoso de La Cartuja el lateral zurdo Fran García, a quien ha llamado el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en sustitución del futbolista del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo debido a las molestias que sufre en el muslo izquierdo, para los dos restantes encuentros de la Roja en la Liga de Naciones en esta ventana internacional. EFE