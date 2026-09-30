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Acampados en Barcelona: "Cualquier habitación se lleva la mitad de nuestro sueldo"

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Àlex Gutiérrez Páez

Barcelona, 30 sep (EFE).- Siguiendo la estela del millar de personas que llevan cuatro noches acampadas en la Puerta del Sol de Madrid contra la crisis de la vivienda, medio centenar de jóvenes replicaron anoche el campamento en la plaza Cataluña de Barcelona, donde prevén quedarse, como mínimo, hasta el viernes.

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La acampada, levantada en el mismo escenario que fue epicentro de las protestas del 15-M en Barcelona, ha surgido al margen de los principales sindicatos de vivienda y se organiza mediante asambleas y turnos entre los presentes, la mayoría menores de 30 años, que deben compaginarla con las clases en la universidad y jornadas laborales.

"Cualquier habitación se lleva la mitad de nuestro sueldo", cuentan en declaraciones a EFE Juan e Irene, dos de los jóvenes que han pasado la noche en el campamento y que reconocen haber dormido poco por el contraste entre el frío de la madrugada y el calor sofocante que se ha instalado en la plaza durante la mañana.

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La pareja tiene previsto compartir piso en Barcelona cuando Juan, nacido en Murcia y residente en Valencia, termine la carrera. Irene, mientras tanto, vive en casa de sus padres en la capital catalana mientras estudia y trabaja a media jornada, tratando de ahorrar para poder emanciparse con su novio.

"En Valencia pagaba 350 euros por una habitación. Aquí, todo lo que encuentro está por encima de los 400 euros. Incluso 500 o 600. Y, por supuesto, estoy hablando sólo de habitaciones", relata el joven murciano mientras busca refugio del sol bajo la sombra de su tienda de campaña.

A pocos metros, el resto de participantes mata las horas compartiendo experiencias, comprando agua y alimentos para quienes se quedan en el campamento y dibujando.

La escena despierta la curiosidad de los miles de turistas que atraviesan a diario esta céntrica plaza y que no dudan en sacar los móviles para inmortalizar una imagen insólita en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

De momento, los participantes han acordado mantener la acampada al menos hasta el viernes, cuando el Congreso votará en un pleno extraordinario los dos decretos de vivienda anunciados por el Gobierno, sin descartar ir más allá de esa fecha si el colectivo así lo decide.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona consultadas por EFE no han querido pronunciarse, por ahora, sobre un eventual desalojo de la acampada de plaza Cataluña.

La iniciativa arrancó un día después de la manifestación organizada el lunes por el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y otras entidades ante el Palau de Congressos de Catalunya, coincidiendo con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una entrega de premios.

Los portavoces del Sindicat de Llogateres Enric Aragonès y Carme Arcarazo descartaron el lunes y el martes que su organización fuera a impulsar en Barcelona una acampada como la iniciada en Madrid.

"Nuestra intención es ir más allá del Sindicat de Llogateres", argumenta en declaraciones a EFE Joan, miembro de la Coordinadora Antifeixista de Barcelona y uno de los impulsores del campamento.

A su juicio, los sindicatos de vivienda que lideraron la protesta están planteando "cosas de mínimos" y echa en falta visibilizar a colectivos que a su parecer suelen quedar en un segundo plano.

"Ayer por la noche había un padre con un niño de cuatro años durmiendo en un banco de la plaza Cataluña. Se están olvidando de la gente sin techo o que no tenemos la capacidad de alquilar un piso", lamenta.

Para María, otra de las jóvenes presentes, las medidas que se voten este viernes en el Congreso "no detendrán" el enfado de la ciudadanía, que se intensificó tras el desahucio de Maricarmen pero que, a su parecer, responde a un malestar mucho más amplio.

"Hay otras problemáticas de este capitalismo salvaje en sanidad, educación, el colectivo de bibliotecarias, la no ampliación del aeropuerto y la revuelta de los agricultores y ganaderos", sentencia. EFE

(Foto) (Vídeo)

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