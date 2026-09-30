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4-0. La Real Sociedad, a octavos de la Copa de Europa tras golear al Hearts escocés

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San Sebastián, 30 sep. (EFE).- La Real Sociedad confirmó el pase a la ronda de octavos de final de la Copa de Europa tras golear este miércoles al Hearts escocés en un partido que se puso de cara con el tanto de Camino en el tramo inicial del encuentro.

Las jugadoras del equipo donostiarra afrontaban el encuentro con las dudas de un mal inicio de temporada que le ha llevado a puestos de descenso en la liga y después de caer eliminadas de la Liga de Campeones en la eliminatoria previa, por lo que se agarraron a la segunda competición europea con juego y esfuerzo a partes iguales.

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El dominio abrumador de las realistas se plasmó, para alegría de la afición local, cuando Laura Camino, de remate de cabeza sobresaliente, culminaba un centro de Marín para plasmar por fin los méritos realista en el marcador.

Levantada la veda sobre el gol que parecía pesar sobre las realistas, se desató el fútbol ofensivo de estas para dejar al descanso resuelta la eliminatoria con los goles de Paula Fernández y Campo.

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La segunda mitad fue muy plácida para una Real que se dedicó a alejar al Hearts de la portería de Arrula y a tocar el balón para obtener el premio del cuarto gol, en propia portería por las escocesas, con el que cerró el amplio marcador y una eliminatoria que deja un buen sabor de boca en el entorno blanquiazul.

- Ficha técnica:

4 - Real Sociedad: Arrula; Vicente, Florentino, Nahia Aparicio, Camino (Keefe, min. 76); Campo (Cahinova, min. 46), Paula Fernández (Maren, min. 46), Eguiguren (Eizagirre, min. 46), Marín; Marcos y Seelenfreund (Isasismendi, min. 46).

0 - Hearts: Johnstone; Erin Husband, Girasoli, Campbell (Forsyth, min. 46), Wade; Rennie (Halliday, min. 65), Dolan, Fulton (Smith, min. 76), Jessica Husband, Jonhs (Crawford, min. 83) y Speckmaier (Jardine, min. 46).

Goles: 1-0, min. 20: Camino. 2-0, min. 42: Paula Fernández. 3-0, min. 45: Campo. 4-0, min. 70: Wade (p.p).

Árbitra: Lotta Vuorio (Finlandia). Amonestó a Dolan.

Incidencias encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa Cup disputado en el estadio de Zubieta ante varios cientos de aficionados. EFE

cr/sab

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